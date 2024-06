La Schlein torna in piazza contro il governo. Ma i morti sul lavoro come ai tempi della sinistra

Ascolta ora 00:00 00:00

Ogni morte è «buona» per aprire un caso politico. Soprattutto se la tragedia piomba nella settimana dei ballottaggi. La sinistra cavalca la morte del bracciante indiano Satnam Singh e subito corre in piazza contro il governo. Rischia di tingersi di rosso la manifestazione convocata per oggi a Latina dopo la morte di Satnam. Landini, Fratoianni, Anpi, Schelin: ci sarà tutta la sinistra. La manifestazione si terrà a partire dalle 17 a Latina in piazza della Libertà.

La leader del Pd alza la tensione: «Non è stato un incidente sul lavoro. Il bracciante indiano è stato ucciso dallo sfruttamento e dalla disumanità e noi non lo possiamo accettare, parteciperemo alla manifestazione di sabato». Rincara l'ex ministro del Lavoro Andrea Orlando: «Dal governo in due anni solo parole».

Piccolo dettaglio: i dati dei morti sul lavoro non sono in aumento rispetto agli anni in cui ha governato la sinistra. Gestione Orlando compresa. Ma la polemica piace al campo largo. Che attacca. «Una scia di sangue senza fine. Nemmeno il tempo di piangere l'ultima vittima che un altro lavoratore muore del suo lavoro. L'ultimo lavoratore è morto in provincia di Mantova. Aveva 35 anni ed è stato risucchiato dal macchinario a cui stava lavorando. Meno di 24 ore fa la morte di Pierpaolo Bodini, operaio agricolo, solo 18 anni. Stanotte il gravissimo incidente a Bolzano, dove un'esplosione in una fabbrica di alluminio ha coinvolto otto operai, di cui cinque sono gravi e due in terapia intensiva. Voglio dirlo ancora più forte. Il cordoglio e le parole di circostanza non bastano. Servono i fatti, serve che la politica intervenga, al contrario di quello che aveva dichiarato Meloni all'inizio del suo mandato. Lo ricordate? «Non disturberò chi vuole fare», disse, ma almeno garantisca la sicurezza. Domani pomeriggio alle 17 sarò a Latina al presidio in ricordo di Satnam Singh. Che cos'altro deve ancora succedere prima che chi ci governo, faccia qualcosa per chi ogni giorno rischia di morire sul posto di lavoro?» annuncia sul suo profilo Facebook Fratoianni.

Si infila nella saga della sinistra anche la renziana Teresa Bellanova: «Il governo deve chiarire come si fa la guerra al caporalato altrimenti sono solo parole. E l'unico modo è mettere le persone nella condizione di lavorare in modo regolare. Ma non sembra che il governo voglia fare questo.

Se non c'è la prevenzione, le dichiarazioni così vanno bene solo per i titoli dei giornali».

E intanto il gruppo di Italia Viva chiede al presidente Ignazio La Russa di far riferire in Aula i ministri Lollobrigida e Calderone.