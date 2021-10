Sci e turismo. Così i vaccini ci restituiscono la libertà

Sì, viaggiare, si può e senza paura. Liberamente grazie al green pass, ovvero prima di tutto al vaccino, strumento di libertà e non di coercizione.

Lo aveva già detto, benissimo, il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, circa un mese fa. «Non si invochi la libertà per sottrarsi alla vaccinazione»: limpido, inequivocabile e conclusivo. La protesta contro il green pass, il rifiuto del vaccino non hanno nulla a che vedere con una presunta richiesta di libertà. Certo, hanno invece molto a che vedere con la paura che è esattamente il sentimento dal quale agogniamo da mesi di liberarci. È proprio grazie al vaccino che progressivamente stiamo riacquistando l'indipendenza dai limiti imposti da un'emergenza sanitaria globale e ci stiamo finalmente emancipando dalla paura.

Soltanto grazie al green pass potremo tornare a volare anche oltreoceano verso gli Stati Uniti che da novembre apriranno i confini anche agli europei. Ma soltanto ai vaccinati.

E finalmente per gli appassionati dello sci si profila una stagione lunghissima. La prima a ripartire sarà Cervinia. La perla delle Alpi da sabato riapre gli impianti che promettono di restare aperti fino a maggio senza interruzioni, nel rispetto delle misure di sicurezza e con la garanzia che la maggioranza della popolazione è protetta.

Come può essere il green pass sinonimo di oppressione o tirannia se è invece il lasciapassare verso una, certamente nuova, normalità. Siamo tornati al cinema finalmente al pieno della capienza. Abbiamo potuto di nuovo apprezzare le opere d'arte dei nostri musei, rivivere l'emozione di un Barbiere di Siviglia con i palchi della Scala gremiti, la platea strapiena grazie alle vendite dei biglietti che subito sono schizzate in alto quando è stato dato il via libera al 100%.

E certo per gli appassionati di sport anche lo stadio più affollato regala un'emozione diversa quando si segue la squadra che amiamo. Il tifo è bello farlo in tanti, col green pass.