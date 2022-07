Anche la Carfagna lascia Forza Italia

Dopo quasi vent’anni di militanza politica, sempre al fianco del leader Silvio Berlusconi, il ministro Mara Carfagna ha lasciato Forza Italia. Non è stata una scelta facile, come lei stessa ha sottolineato più volte, ma la caduta del governo Draghi è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Al quotidiano la Repubblica ha espresso la sua amarezza e i dubbi sulla fine anticipata del progetto politico di salvezza nazionale. “Tirerò le somme a breve. La riflessione che sto facendo – ha detto Carfagna – parte da due dati di fatto: gli applausi di Vladimir Putin alla crisi e le centinaia di messaggi di sindaci e imprenditori che da giorni mi dicono 'ma siete impazziti?' Sono circostanze su cui bisogna fermarsi a pensare” . La sua posizione è sempre stata chiara, anche all’interno del partito: europeista, occidentale e liberale, contro il sovranismo.

Gran parte di Forza Italia ha difeso sempre questi capisaldi, adesso l’ex ministro si sente come un pesce fuor d’acqua. “Siamo stati sconfitti, più volte – ha continuato – l'ultima in modo bruciante: neppure consultati sulla crisi del governo di salvezza nazionale che noi stessi avevamo voluto. Ora mi chiedo: ha un senso proseguire una battaglia interna? O bisogna prendere atto di una scelta di irresponsabilità e instabilità, fatta isolando chi era contrario, e decidere cosa fare di conseguenza?” . Per Mara Carfagna la mancata fiducia al premier Mario Draghi “indica la rinuncia a ogni autonomia della componente liberale dalla destra sovranista. Dal 20 luglio il Rubicone è stato varcato. È stata fatta una scelta di totale discontinuità con la nostra storia e con le nostre relazioni europee e occidentali” .