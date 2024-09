Scontro tra auto, muoiono un bambino di 5 anni e la zia incinta

Ascolta ora 00:00 00:00

Destini intrecciati da sempre quelli delle gemelle. In questa storia, intrecciati a tal punto, che Sabrina e Simona stavano per diventare mamme nello stesso periodo. Entrambe incinte. Felici di condividere anche un'avventura tale. Ma il destino, che le ha tenute legate a doppio filo finora, ha brutalmente virato. E lo ha fatto nel più cruento dei modi, con un incidente stradale. Una è morta, l'altra si è salvata e ha salvato anche il bambino in grembo ma ha perso il figlio di 5 anni.

Mercoledì sera a Nettuno, comune del litorale Sud di Roma, le due sorelle gemelle erano in auto, una Kia bianca, con i loro pancioni e il figlio di una delle due. Poi lo scontro con un'altra auto, una Mini. Nell'impatto, violentissimo, hanno perso la vita Sabrina Spallotta, 39 anni, incinta e suo nipote (figlio della gemella), Santiago, 5 anni. L'auto sulla quale viaggiavano dopo l'impatto si è schiantata contro il muro di cinta di un'abitazione. Nello scontro sono rimasti gravemente feriti Simona, la sorella gemella della donna deceduta e l'uomo al volante della seconda auto, un 45enne.

Entrambi sono stati trasportati in ospedale e sono ricoverati al San Camillo di Roma. Sul 45enne che ha causato l'incidente è stato effettuato il test antidroga e sono state effettuate le analisi per verificare la presenza di alcol nel sangue. Sul posto sono intervenuti oltre il personale del 118 e i soccorsi sanitari, anche i vigili del fuoco che hanno estratto le vittime e i feriti dalle auto.

Sono stati i carabinieri a eseguire i rilievi del caso e un fascicolo è stato aperto sull'incidente per accertare eventuali responsabilità in quanto accaduto. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro: una delle ipotesi al momento è che l'auto su cui viaggiava il 45enne sia arrivata all'incrocio contromano e a velocità sostenuta, rendendo inevitabile lo schianto.

Per Simona non c'è stata necessità, a differenza di quanto si era ipotizzato inizialmente, di effettuare un parto cesareo d'urgenza. Lo precisano fonti dell'ospedale San Camillo, dove è stata trasferita subito dopo l'incidente.

Alessandro, il papà del piccolo, è titolare di un Irish pub a Nettuno, molto conosciuto in paese, così come tutta la famiglia, per il ruolo da vice presidente della Pro Loco Sangallo e l'impegno nell'organizzazione di tanti eventi a carattere sociale e culturale. L'uomo è sotto choc per il figlio perso proprio mentre ne ha un altro in arrivo. Pur non conoscendo ancora la dinamica dell'incidente, in molti puntano il dito sulle condizioni della strada: «È ridotta peggio di una groviera da decenni. Segnalata invano la sua pericolosità una miriade di volte».

All'incrocio, che si trova nella parte nord del territorio del comune di Nettuno, convergono diverse strade: l'importante arteria di via della Pineta, la secondaria via del Melo, via del Cervicione e, appunto, via del

Pino. La notizia si è diffusa in città suscitando un'ondata di commozione e di cordoglio.

Le due vittime fanno salire a 108 il numero dei morti per incidente stradale dall'inizio del 2024 sulle strade di Roma e provincia.