Scooter finisce contro un palo. Attrice 14enne muore sul colpo

Era giovanissima ma aveva già le idee chiare su quella che sarebbe stata la sua vita. Invece il destino ha voluto diversamente e la sua esistenza si è fermata sabato sera poco dopo le 23.30 a Farra di Soligo, in provincia di Treviso.

La vittima si chiamava Vittoria de Paoli, di appena 14 anni, ed era una attrice. È morta a seguito dell'impatto dello scooter sul quale stava viaggiando insieme a un amico.

Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, accorse sul posto, i due ragazzi stavano sulla Vespa 125 quando, per ragioni ancora da accertare, hanno improvvisamente perso il controllo dello scooter e hanno finito la corsa contro un lampione.

I due sono stati subito soccorsi ma per la quattordicenne era già troppo tardi e la ragazza è deceduta poco dopo l'una all'ospedale di Conegliano. È gravissimo, invece, il sedicenne che era alla guida dello scooter, che è ricoverato in terapia intensiva al Ca' Foncello di Treviso. Vittoria nel 2016, a dieci anni, aveva partecipato alla fiction della Rai «Di padre in figlia» lavorando con Cristiana Capotondi, Stefania Rocca e Alessio Boni.

Nella comunità di Maser, dove era cresciuta, la conoscevano tutti e ieri sono state moltissime le testimonianze di affetto nei confronti della famiglia De Paoli e quelle degli amici, che le hanno voluto dedicarle un pensiero sui social. Vittoria, che studiava all'Istituto Levi, aveva partecipato poche ore prime ad una festa con degli amici ed erano stati proprio i genitori ad accompagnarla.