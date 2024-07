Scudo alla stampa, il balzo di Mattarella

Ascolta ora 00:00 00:00

Come d'abitudine qualche informazione riguardante i giudizi sulla politica estera da parte dell'opinione pubblica è necessaria soprattutto se concerne gli Usa, che in un certo senso sono i veri leader nostri e del mondo. Dunque, in questa due ultime settimane, gli italiani si sono interessati alle vicende americane. In primo luogo, per l'attentato al candidato alla presidenza, Donald Trump e in secondo luogo per la ritrosia a dimettersi da parte dell'attuale presidente, Joe Biden. Cominciamo da Trump: metà degli italiani ha considerato l'attacco a Trump l'evento cardine della scorsa settimana; quanto al presidente Biden l'attenzione degli italiani si è soffermata su chi gli potrebbe succedere, ossia Kamala Harris, che la maggioranza dell'opinione italiana vorrebbe che vincesse contro Trump. Questo schieramento, che in un certo senso non è molto lontana da ciò che compare nei sondaggi americani, secondo noi è dovuto in parte alla bontà delle presidenze americane democratiche di fine e inizio secolo e in parte a un atteggiamento quasi da cowboy che ogni tanto l'attuale candidato alla presidenza, Trump, assume nei confronti delle forze a lui ostili e degli americani stessi. Passiamo ora all'Italia: il presidente della Repubblica mantiene e rafforza la sua posizione di leader forse anche in funzione della sua presa di posizione a favore dei giornalisti e della corretta informazione. In ogni caso, ci sembra che una maggior presenza della figura del presidente Sergio Mattarella corrisponda a un momento di quasi ristagno del sistema politico probabilmente causato dall'aria delle prossime vacanze, cosa che siamo abituati a registrare tutti gli anni. I singoli partiti non risentono di questo ristagno. Fdi, tende a guadagnare punti e il Pd tende a perderli a vantaggio di partiti minori della sinistra. I movimenti tra i leader danno un incremento di positività a Giuseppe Conte, Elly Schlein, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli e Matteo Renzi. Nella classifica, abbiamo inserito anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che se la cava molto bene in termini di immagine, anche se risulta un po' meno gradito dei suoi colleghi presidenti, Sergio Mattarella e Giorgia Meloni.

Una settimana pre-vacanziera, pure per i politici che, sebbene si stiano dando molto da fare per concludere le iniziative in essere, risultano in genere essere seguiti in maniera distratta dal pubblico italiano, che a sua volta pensa solo ai luoghi di ristoro che lo attendono. Anch'io andrò in vacanza e il mio augurio è che, rivedendoci a settembre, tutti noi, torniamo più riposati e felici, pronti a ricominciare. Buone vacanze