Scuole chiuse, la Meloni bacchetta il governo: "Ha creato caos e panico"

Il governo giallorosso riesce a combinare disastri anche nel pieno dell'emergenza Coronavirus. Dopo la notizia diffusa relativa alla chiusura delle scuole e delle Università di tutta Italia a partire da domani fino a domenica 15 marzo, la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha congelato tutto e ha precisato: " Nessuna decisione sulle scuole è stata presa, non c'è la chiusura al momento. Abbiamo chiesto al comitato tecnico-scientifico una valutazione se lasciare aperte le scuole o chiuderle. Un parere che sia proporzionale allo scenario epidemiologico del Paese in questo momento. La decisione sarà quindi presa nelle prossime ore ". Sulla questione è intervenuta a gamba tesa Giorgia Meloni: " Ma vi rendente conto? Non si può andare avanti così. Prima viene data la notizia della chiusura e poi esce il ministro e dice che non è vero? Ma vi sembra la gestione di una situazione emergenziale? ".

La leader di Fratelli d'Italia, ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, ha evidenziato come l'esecutivo abbia commesso un gravissimo errore dal punto di vista della comunicazione: " C'è questo bisogno di farsi vedere, di parlare, cosa che porta ad un caos per cui nel giro di mezz'ora hai già le famiglie bloccate, perché magari si sono messe a telefonare ai nonni per cercare una soluzione, hai gente nel panico, e poi si dice non è vero... ".

Le proposte per le famiglie

La presidente di FdI ha sottolineato quanto sia importante in un momento come questo adoperarsi e lavorare per studiare e trovare soluzioni alla situazione. In tal senso ha annunciato di avere già delle idee: " Perché non si sa come dovrebbero fare visto che le famiglie di questi ragazzi, che devono andare a lavorare, bisogna fare in modo che possano avere qualcuno dove lasciare i figli ". Un'ipotesi potrebbe essere una misura " tipo congedo parentale eccezionale, che secondo me è la soluzione migliore "; oppure si potrebbe valutare una serie di interventi " per dare alle famiglie un rimborso economico per un aiuto, ad esempio con le baby sitter ".