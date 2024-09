Ascolta ora 00:00 00:00

Alexa vota Kamala Harris. Già, perché, con grande stupore di milioni cittadini Usa, è successo che una donna ha fatto questa semplice domanda all'intelligenza artificiale di Amazon: «Perché dovrei votare per Donald Trump?». Risposta: «Non posso fornire contenuti che promuovano uno specifico partito politico o un candidato specifico». L'apoteosi della par condicio, si direbbe. Peccato che però quando la donna ha posto la stessa domanda riguardo alla vicepresidente Harris, Alexa abbia risposto elencando una serie di motivi per sostenerla nella cabina elettorale a novembre: «È una candidata forte con una comprovata esperienza di successi, ha già abbattuto importanti barriere di genere e la sua carriera in politica è stata caratterizzata da un impegno verso ideali progressisti e da un'attenzione all'aiuto alle comunità disilluse». Uno spot elettorale in piena regola e direttamente a domicilio. Il video ha fatto il giro del web prima di destare l'attenzione della stampa americana. Come se non bastasse, Alexa avrebbe anche risposto che «alcune persone sono preoccupate per le politiche di Trump e per la sua posizione sull'immigrazione». Insomma una vera e propria discesa in campo per lo strumento simbolo del colosso tecnologico di Jeff Bezos. Una volta che il caso è scoppiato, Amazon ha bloccato tutto classificandolo come un errore dovuto a un aggiornamento del software.

Non osiamo pensare cosa avrebbe risposto l'aggiornamento precedente: forse che Trump era un mostro e che la Harris era un mix tra Santa Maria Goretti e Lady D. Alla faccia del politicamente corretto che impera oggi giorno e viene sempre più propagandato dai colossi della Silicon Valley.