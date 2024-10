Se i carabinieri diventano il fenomeno del momento

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è un account instagram che nell'ultimo mese ha fatto il pieno di visualizzazioni. Stiamo parlando del profilo ufficiale dell'Arma dei carabinieri che dal 1º settembre non sembra più lo stesso. Non sono serviti dissing in stile Fedez vs Tony Effe per aumentare i follower ma solamente uno stravolgimento totale dei contenuti pubblicati.

Fino a quest'estate il post medio era più o meno questo: una vettura dei carabinieri fotografata ai piedi di un monumento lungo lo Stivale e la scritta: «Saluti da...». San Felice Circeo, Mottola, Paestum: il giro d'Italia per testimoniare la propria presenza sul territorio, accompagnato dal solito hashtag #PossiamoAiutarvi. In media 4mila like per ogni foto. Finite le vacanze, il cambio di passo. Primo reel (o video breve, per i meno avvezzi): un carabiniere in borghese in un garage seminterrato lancia e riprende al volo un mazzo di chiavi; transizione e voilà: luci cinematografiche, musiche da videogioco, compare d'improvviso una moto coi lampeggianti accesi, il carabiniere non è più in borghese ma in divisa d'ordinanza, casco allacciato e pronto all'azione. Due milioni di visualizzazioni, oltre 78mila cuoricini, più di 2.200 commenti entusiasti: «Non mi aspettavo un video così fatto bene. Bellissimo»; «All'abbassamento degli occhiali mi è venuta voglia di farmi arrestare»; «Bisogna solo ammirare il lavoro che fanno». Secondo video, dopo pochi giorni. Gazzella che corre sulla strada, lampeggianti accesi, poi sparisce nel nulla: oltre 5 milioni di visualizzazioni, 210mila like. Terzo reel: 5,6 milioni di visualizzazioni, 199mila like. In un mese l'account ha guadagnato 85mila follower (+21%), incremento dell'engagement rate, che poi è il coinvolgimento degli utenti, del 4,6%.

Non c'è dubbio: un fenomeno da studiare, non solo per l'impennata di seguaci.

I social network sono pieni di presunti baby-criminali sempre pronti a millantare soldi, lusso e potere. Ma da oggi c'è anche l'Arma. Canzoni rap, effetti cinematografici e scene da Csi, il messaggio, rivolto soprattutto ai più giovani, è chiaro: che drip essere carabiniere.

Ps: che drip uguale che stile.