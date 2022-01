Il Pd passa alle minacce: "Se viene eletto così salta tutto..."

Altro che dialogo, ponderazione delle parole e animi calmi: dal Partito democratico continuano ad arrivare veti e minacce politiche. Il motivo? Le mosse del centrodestra non vengono considerate accettabili nella gestione della partita per il Quirinale. E così il Pd, ancora impantanato e fuorigioco nell'elezione del prossimo presidente della Repubblica, cerca di impartire lezioni agli avversari. Addirittura arriva a lanciare avvertimenti dal sapore di ultimatum: o si fa ciò che dicono i dem oppure il governo va in soffitta.

Le minacce del Pd

L'ultima minaccia politica in ordine cronologico è arrivata da Francesco Boccia. Si può chiedere di lasciare il governo in vita ma eleggere un capo dello Stato, indipendentemente dal profilo, a maggioranza magari con qualche cambiacasacca? " Questo non tiene lì Draghi ma fa saltare tutto per aria ", sostiene l'esponente del Partito democratico. Che ha chiesto a Forza Italia e Lega di " di dire con chiarezza se la maggioranza che dà vita al governo Draghi ha un valore ". E non ha fatto mancare una stoccata a Matteo Salvini: " Il presidente della Repubblica deve essere eletto insieme o se Salvini è già in modalità elettorale ".

Non è di certo una novità. È questa l'ultima arma della sinistra italiana: minacciare la caduta del governo guidato da Mario Draghi se il centrodestra propone un candidato per il Colle non gradito al fronte giallorosso. D'altronde ci aveva pensato già Enrico Letta a fare una mossa del genere quando c'era sul tavolo l'ipotesi Silvio Berlusconi. " L'elezione del nuovo capo dello Stato non potrà che essere a larga maggioranza o cade il governo ", aveva tuonato il segretario del Pd.

Il centrodestra ha proposto una sua rosa di nomi: Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio. Tre personalità di alto profilo, senza tessere di partito in tasca, su cui si potrebbe arrivare a una convergenza. Non è così per i giallorossi, che invece proseguono nella loro attività di bocciature pregiudiziali. Ormai è chiaro: spetta a loro mettere etichette e dare opinioni di legittimità.

Il terrore della sinistra

Dietro i toni alti del Partito democratico si nasconde in realtà una serie di timori e preoccupazioni. I dem rischiano di spaccarsi in occasione del voto per il Colle e, come se non bastasse, si guarda con ansia alla tenuta dell'alleanza con il Movimento 5 Stelle. L'asse che si sta creando tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini potrebbe finire per spaccare l'asse giallorosso.