"Se vincerà il tycoon Meloni diventerà la sua prima consigliera per gli affari esteri"

Ascolta ora 00:00 00:00

Kenneth Weinstein è uno dei principali analisti di politica estera statunitense, ambasciatore designato nel 2020 degli Stati Uniti in Giappone, è una figura di spicco del think tank conservatore Hudson Institute.

Quale impatto avranno sugli Stati Uniti e sul mondo le elezioni del 5 novembre?

«Questa è un'elezione critica per gli Stati Uniti e il mondo. Abbiamo visto il declino del deterrente americano sotto l'amministrazione Biden-Harris con grandi guerre in Europa e in Medio Oriente. Harris ha una scarsa comprensione della politica estera degli Stati Uniti e non ha dimostrato la capacità di resistere agli avversari dell'America. Inoltre, è stata molto critica nei confronti della guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah, un segno che crede nella politica di Obama di costringere i nostri alleati a fare concessioni preventive ai nostri avversari. La sua debolezza sarà messa alla prova quasi immediatamente se verrà eletta presidente da Russia, Cina, Iran e Corea del Nord».

Come cambierebbe l'approccio di Trump o Harris in Medio Oriente?

«Trump permetterebbe a Israele di adottare le misure necessarie per continuare a decapitare Hezbollah e Hamas e impedire all'Iran di rappresentare una minaccia importante in Medio Oriente. Non impedirebbe a Israele di cercare di porre fine al programma nucleare iraniano. Harris ostacolerebbe la difesa di Israele, come ha fatto numerose volte, anche dichiarando di aver studiato le mappe attorno a Rafah e che Israele non avrebbe mai potuto evacuare Rafah in modo efficace senza gravi vittime civili. In effetti, Israele ha evacuato Rafah con molto meno disagio umanitario di quanto previsto da Harris, ed è stato lì che Israele ha trovato e ucciso il capo di Hamas Sinwar».

E in Ucraina?

«Sull'Ucraina la posizione di Harris è vaga. Non ha un approccio transatlantico come Biden i cui anni al Senato lo hanno portato a concentrarsi sulla difesa europea. Ho la sensazione che sarebbe debole sull'Ucraina e imporrebbe limiti ancora maggiori all'uso della forza da parte dell'Ucraina rispetto a quanto richiesto da Biden o dal suo più stretto alleato, il cancelliere tedesco Scholz. Trump è stato chiaro: vorrebbe porre fine alla guerra ma armerà l'Ucraina fino in fondo se la Russia si rifiuterà di accettare un cessate il fuoco. Ho la sensazione che se l'Europa creasse una forza di mantenimento della pace dell'UE tra Russia e Ucraina, composta da soldati europei, non da truppe americane o NATO, Trump potrebbe essere disposto a fare di più per l'Ucraina».

Non pensa che la nuova alleanza tra Russia e Cina possa rappresentare un serio pericolo per l'Occidente?

«Credo che l'alleanza, in particolare con i suoi nodi nordcoreani e iraniani, rappresenti una minaccia importante per gli Stati Uniti e i nostri alleati. Non siamo riusciti a impedire alla Russia di invadere l'Ucraina, un errore enorme da parte dell'amministrazione Biden che ha rimosso le sanzioni da NordStream 2 e ha mostrato stanchezza strategica nel nostro ritiro dall'Afghanistan. Non imporre sanzioni petrolifere all'Iran lo incoraggiano ad armare i suoi gruppi proxy con fondi prontamente disponibili. L'attenzione alla cooperazione con Xi Jinping e la mancanza di attenzione all'aumento della spesa per la difesa americana hanno inviato segnali sbagliati anche a Pechino».

Se Trump vincesse, pensa che avrebbe buoni rapporti con il governo conservatore italiano guidato da Giorgia Meloni?

«Credo che Giorgia Meloni sarà lo Shinzo Abe del secondo mandato di Trump: il leader mondiale che il Presidente consulta di più prima di prendere decisioni importanti sugli affari globali.

Lei, come Trump, è una populista-conservatrice, una persona non legata alla saggezza convenzionale o alla burocrazia tradizionale. Come Trump è grossolanamente sottovalutata dai suoi avversari politici ed è immensamente più affascinante se paragonata ad altri leader europei, il che significa molto per Trump».