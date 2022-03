Mattarella chiede la riduzione dell'assegno: ecco la cifra

Come già avvenuto all'inizio del suo primo mandato come presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha deciso di ridurre il proprio assegno personale, inoltrando la richiesta direttamente al Ministero dell'economia e delle finanze (Mef). Tale assegno sarà ridotto, come comunicato dalle principali agenzie di stampa, " in misura pari al trattamento pensionistico che riceve dall'Inps per i suoi anni da professore universitario ".

La somma annuale prevista di 239.182 euro lordi scenderà a 179.835,84 euro, con una riduzione di circa 60 mila euro. Questo, dunque, quanto dichiarato tramite una nota dal Quirinale.

Sergio Mattarella, insomma, ha deciso di procedere come per il suo primo mandato, quando rinunciò all'adeguamento dell'assegno personale all'indice dei prezzi al consumo che avrebbe comportato un aumento di circa 16 mila euro.