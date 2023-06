Selfie con Kadyrov e poi in Daghestan

Un selfie come tra amici. Il presidente russo Vladimir Putin martedì ha incontrato l'uomo forte della Cecenia, Ramzan Kadyrov che ieri ha pubblicato un selfie insieme al suo interlocutore. Kadyrov si è limitato a dire di aver aggiornato Putin sulla «situazione socio economica» della Repubblica e gli obiettivi raggiunti e i progetti futuri, senza accennare al ruolo delle forze al suo comando inviate a Rostov per fermare Evgheny Prigozhin. Intanto il presidente russo, quattro giorni dopo il tentato ammutinamento armato della Wagner, ha lasciato ieri Mosca per la prima volta per un viaggio nella repubblica caucasica del Daghestan. Lo riferisce l'agenzia Tass, sottolineando che il presidente vedrà tra gli altri il capo della repubblica, Serghei Melikov, e altre autorità locali, con le quali discuterà in particolare dello sviluppo del «settore turistico». A Derbent, seconda città della Repubblica, sono state rafforzate le misure di sicurezza in vista della visita. E intanto dall'altra parte dell'oceano Atlantico fa discutere l'ennesima gaffe del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Parlando con un giornalista del caos russo e del fatto se Putin esce indebolito dalla marcia della Wagner verso Mosca poi interrotta, Biden ha risposto: «È difficile da dirsi, ma lui chiaramente sta perdendo la guerra in Iraq», scambiando il paese mediorientale con l'Ucraina. Nella trascrizione della Casa Bianca, lo staff ha mantenuto, per correttezza, anche l'errore, sottolineandolo con un «sic» tra parentesi, formula presa in prestito dal latino.