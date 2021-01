Al Senato invocano il Var o la Var?

Ci mancava di dover tirare in ballo il calcio in una crisi di governo, come se la situazione non fosse già tragica. E invece al tragico oggi si aggiunge il comico. In Senato la battaglia per l'ottenimento della maggioranza si è consumata sul filo di lana (e sugli spiccioli di voto), ma alla fine si è reso necessario il ricorso al Var per i voti al fotofinish dei senatori Ciampolillo e Nencini.

Sul web l'ironia è dilagata e i meme si moltiplicano ora dopo ora. Il senatore Ciampolillo è passato per il nuovo Fantozzi che corre, tra i colleghi incitanti, a timbrare in tempo il cartellino. Ma avrà davvero timbrato in tempo? E vai con il ricorso al Var. La presidente del Senatoha deciso di fermare il meccanismo di voto per ricorrere alla registrazione video della seduta prima di decidere se riaprire o meno il voto all’ex senatore del Movimento 5 Stelle . Avrà ingrandito i video? Velocizzato i filmati per accorciare i tempi? Amplificato a dismisura gli audio per cogliere la mano alzata dicome si fa in campo in caso di gol dubbio o rigore negato?

Sull'accaduto ha ironizzato il senatore Galliani, ex dirigente del Milan, che in aula ha mimato il gesto del Var (Video Assistant Referee), ma a voler essere puntigliosi ci sarebbe da chiedersi: si dice il Var o la Var? No perché se la Casellati si è presa dieci minuti buoni (roba che in campo veniva giù lo stadio) per revisionare i video, meglio esser sicuri di non dire castronerie. Del resto siamo a Palazzo Madama e per capirlo occorre scomodare l'accademia della Crusca (non ce ne vogliano).

Nella lingua italiana le sigle derivano il genere (maschile o femminile) dalla parola principale, e in questo caso, i sostantivi che esplicitano la sigla (video, assistant, referee) sono riconducibili al genere maschile e hanno un corrispettivo maschile italiano (video, assistente, arbitro; assistente). La variante al maschile - il Var - rimane dunque da preferire. Insomma c'è sempre qualcosa da imparare: come si leggono le parole, come si racimolano voti in Senato e via discorrendo. Forse la vera certezza, al di là delle maggioranze risicate, è solo una: il Var al Senato non si era mai visto nella storia della Repubblica (ma c'è sempre una prima volta per tutto). Consigliamo di perfezionare però i tempi.