Meloni alla kermesse di Vox: "Non siamo mostri. Viva la Ue dei patrioti". Poi l'attacco a Putin

Giorgia Meloni ha lasciato il suo saluto alla convention Viva 22 di Madrid organizzata da Vox: " Speriamo che l'Europa sia capace di dimostrare la solidarietà che ci aspettiamo. Ma ora ci siamo riscoperti deboli. Ora il grande compito è avere un ruolo strategico. Per anni ci hanno detto che il commercio globale era la risposta ma non è andata così ". Quindi, la leader di Fratelli d'Italia ha aggiunto: " Abbiamo bisogno di un'Europa più coraggiosa di fronte alle gradi sfide e più umile quando si tratta di affrontare i nostri temi più locali riguardo ai quali le politiche nazionali funzionano meglio ".

La sfida all'Europa del futuro : "Può diventare un gigante burocratico"

Parole cariche di significato politico quelle di Giorgia Meloni durante la convention Viva 22, durante la quale ha sottolineato che " solo vincendo nei nostri Paesi l'Europa può diventare in gigante politico che vogliamo e non un gigante burocratico ". La sua vittoria alle elezioni del 25 settembre è un punto di partenza in tal senso, un cambio di rotta che Giorgia Meloni ha sottolineato spiegando che i cittadini hanno capito che i partiti della destra non sono il male assoluto, come le opposizioni vogliono far credere. " Non siamo mostri, la gente lo capisce. Viva Vox, viva Italia, viva Spagna, viva l'Europa patrioti ", ha detto la leader di Fratelli d'Italia.