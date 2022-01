Muore il forzista Fasano: il nodo quorum e la nomina del sostituto

Dopo la scomparsa del deputato azzurro Enzo Fasano, deceduto nella giornata di ieri a seguito di una lunga e seria malattia, il numero dei grandi elettori è passato da 1009 a 1008. A Montecitorio sono stati dunque presi dei provvedimenti e domani mattina si terrà una riunione della Giunta per le elezioni della Camera dei deputati durante la quale il seggio vacante dovrebbe essere assegnato a Maria Rosa Sessa, detta Rossella.

A dare la notizia su Twitter è stato il deputato e capogruppo del Partito democratico in commissione Affari Costituzionali Stefano Ceccanti: "Al posto di Enzo Fasano sarà proclamata Maria Rosa Sessa, detta Rossella, sempre di Forza Italia" . In questo modo, dunque, sarà ristabilito il quorum di 1009 elettori, necessario per portare avanti le votazioni per il presidente della Repubblica.

La riunione della Giunta per le elezioni della Camera dei deputati si terrà domani alle 10, ed alle ore 12 l'Aula sarà convocata per la proclamazione ufficiale. Alle 15, il Parlamento si riunirà nuovamente in seduta comune per procedere con l'elezione del nuovo capo dello Stato. " Oggi non è tecnicamente possibile organizzare una seduta d'Aula perché dobbiamo prima ricevere le comunicazioni ufficiali dalla prefettura ", è stata la spiegazione del presidente della Giunta per le elezioni Roberto Giachetti all'agenzia Agi.

"Sarà possibile procedere domani alla sostituzione perché Fasano era stato eletto nel listino proporzionale, se fosse stato nell'uninominale sarebbero state necessarie elezioni suppletive ", ha precisato anche il questore di Montecitorio Gregorio Fontana. Maria Rosa Sessa dovrebbe dunque subentrare a partire dal secondo scrutinio. Attesa quindi per domani la riunione della Giunta, che si troverà fra l'altro a proclamare per la prima volta un subentrante mentre è in corso lo scrutinio per l'elezione del presidente della Repubblica.