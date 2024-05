Sgarbi sorpresa di Fdi. Moratti jolly azzurro. La Lega al femminile

Liste forti per confermare che la maggioranza del Paese è di centrodestra. La coalizione di governo, forte dei sondaggi, vuole cambiare anche l'Ue. E le elezioni Europee sono lo strumento principale per dare il via all'opera. Ecco i principali candidati di Fdi, Lega e Fi.

FRATELLI D'ITALIA

Agli

elettori di Fdi basterà scrivere «Giorgia» affianco al simbolo per votare la presidente del Consiglio. Giorgia Meloni sarà capolista in tutte le circoscrizioni. Al Centro, Fdi schiera tra gli altri Nicola Procaccini, co-presidente del Gruppo Ecr al Parlamento europeo, che è in lizza per possibili ruoli di peso in Ue dopo la competizione, Francesco Torselli, Marco Squarta, Civita Di Russo e Marco Ciccioli. In questa circoscrizione potrebbero scattare 5 o 6 seggi. Nel Nord Est, dove i seggi possibili sono 4 o 5, Fdi presenta Stefano Cavedagna, portavoce nazionale di Gioventù nazionale e capogruppo a Bologna, Elena Donazzan, assessore della Regione Veneto e Guglielmo Garagnani, presidente uscente di Confagricoltura Bologna. Fari accesi sull'Emilia Romagna e sul Veneto anche per gli equilibri interni alla coalizione in vista Regionali. Nel Nord Ovest, dove Fdi spera in 6 se non in 7 seggi, ecco Carlo Fidanza, altro uscente chiave, Mario Mantovani, Giovanni Crosetto, Maria Teresa Vivaldini e Vincenzo Sofo. Al Sud, dove dovrebbe scendere in campo Vittorio Sgarbi, che ha dichiarato che sarà «l'anti-Vannacci», gli elettori troveranno anche Denis Nesci. E i pugliesi Francesco Ventola e Michele Picaro. Al Sud ci sarà anche il giovane Nicola D'Ambrosio. Dalla Campania l'ex sindaco di Pagani Alberico Gambino. Qui Fdi punta a 5 seggi. Sulle Isole, con un resto molto alto, i meloniani potrebbero arrivare a 3 seggi, Altrimenti 2. In Sardegna la punta è il parlamentare Salvatore Sasso Deidda. In Sicilia, tra gli altri, Giusy Savarino e Giuseppe Milazzo.

LEGA

Matteo Salvini non si candida in Ue. Il segretario conta nell'effetto del generale Roberto Vannacci, presente in tutti i collegi e capolista al Sud e al Centro, dove sono candidati anche Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco e Mario Abruzzese. Nel Nord Est, Paolo Borchia e Anna Maria Cisint, sindaco di Monfalcone, divenuta nota alle cronache per la sua lotta alle moschee abusive. Nel Nord Ovest, Silvia Sardone (capolista), Angelo Ciocca e Isabella Tovaglieri. Al Sud ci sarà Aldo Patriciello, campione di preferenze alla turnata di cinque anni fa con Fi. E sempre al Sud ha sciolto la riserva il presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso. La Lega, per queste Europee, ha stretto un accordo con l'Udc di Lorenzo Cesa. Potrebbe essere un fattore. Sulle Isole, ecco l'uscente Annalisa Tardino e Raffaele Stancanelli. La Lega dovrebbe, in totale, ottenere meno di 10 seggi. Ma il ministro Salvini e il partito vogliono smentire le previsioni, oltre a confermarsi come seconda forza della coalizione di centrodestra.

FORZA ITALIA

Antonio Tajani ha deciso: il vicepremier e ministro degli Esteri sarà il capolista in tutte le circoscrizioni. Fi punta molto sul Nord Ovest, dove si candidano Letizia Moratti, Massimiliano Salini Paolo Damilano e Marco Reguzzoni. Nel Nord Est gli azzurri hanno l'accordo con il Südtiroler Volkspartei. E il seggio dovrebbe andare a Herbert Dorfmann. C'è la variabile Flavio Tosi, che ha appena creato Forza Nord all'interno del contesto azzurro. Al Centro, Salvatore De Meo e l'ex presidente della Regione Lazio Renata Polverini. Al Sud, ci si aspetta la conferma del capodelegazione Fulvio Martusciello. Poi ci sono Alessandra Mussolini e Giusi Princi. Sulle Isole, Caterina Chinnici. Anche Marco Falcone ed Edy Tamajo in campo: sono due assessori regionali siciliani. Fi, che può arrivare seconda nella coalizione, ha come obiettivo 10 seggi.

Per ora le previsioni parlano di 7-8 parlamentari Ue e di pareggio con la Lega.