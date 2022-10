"Si vergogni, pseudo giornalista": la mamma della Meloni annienta la Jebreal

Le parole di Rula Jebreal su Giorgia Meloni continuano a destare scalpore. La giornalista non si è scusata e non ha fatto ammenda per aver tirato in mezzo il padre di Giorgia Meloni per attaccare la leader di Fratelli d'Italia. Anzi, ha rivendicato quanto ha detto e ha cercato di giustificare le sue esternazioni, nonostante anche Carlo Calenda abbia ripreso la giornalista per aver utilizzato vicende personali per attaccare Giorgia Meloni. Oggi, in campo è scesa Anna Paratore, madre della leader di Fratelli d'Italia, che ha difeso sua figlia e criticato fortemente la Jebreal per il suo comportamento scorretto.

" Dopo che per anni ho sopportato i peggiori insulti nei confronti di Giorgia, bugie e mistificazioni di tutti i tipi, calunnie vergognose che, detto per inciso, se in Italia sei di destra non riesci nemmeno a far condannare in un'aula di tribunale, sono davvero stufa ", ha detto la donna in una lettera aperta che è stata condivisa sui social di molti parlamentari di Fratelli d'Italia. La storia personale di Giorgia Meloni, che è anche quella della madre, non avrebbe dovuto entrare nella discussione pubblica, come ha sottolineato Anna Paratore: " La mia storia con il padre delle mie figlie non è materia pubblica, così come non credo lo sia la vita di un uomo che è mancato già da svariati anni. L'ultima volta che le mie bambine e io lo abbiamo incontrato, è stato in un lontano pomeriggio intorno al 1988, a Villa Borghese, un giardino pubblico romano, dove Francesco Meloni aveva chiesto di rivedere le sue figlie dopo che da circa 5 anni non avevano sue notizie ".