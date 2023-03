"Il sindaco assume cassieri e pizzaioli"

Nella città della pizza il sindaco Gaetano Manfredi ( nella foto) non poteva non arruolare nel suo staff un piazzaiolo. Scelta obbligata. Ora manca il mandolino. Battute a parte, l'ultima infornata di staff al Comune di Napoli sta creando polemiche e veleni.

Nei nove decreti di assunzione a tempo determinato firmati dal primo cittadino del Pd spuntano tra i prescelti due curricula che hanno fatto balzare dalla sedia gli esponenti di Forza Italia. Motivo? Le due persone arruolate nello staff, uno all'assessorato al Bilancio e l'altro all'assessorato all'Istruzione, avrebbero alle spalle un'esperienza da pizzaiolo e cassiera in un market.

Nulla di male. Ma forse troppo inesperti per cimentarsi in delibere, atti e mozioni. Chi sono. Karine Karapetyan, che secondo le accuse di FI, avrebbe alle spalle un passato da cassiera, sarebbe stata assegnata all'ufficio bilancio, Alessandro Capone, che invece nella sua vita passata sarebbe stato un pizzaiolo, andrebbe al settore Istruzione. La polemica rimbalza da giorni negli ambienti del Municipio. Il parlamentare europeo Fulvio Martusciello ha chiesto di visionare i curricula. Per ora l'accesso agli atti non ha prodotto nulla. Dal Comune c'è stato il rimpallo della richiesta da un ufficio all'altro. Martusciello resta in attesa.

Il caso però sbarca in Parlamento con un'interrogazione del deputato azzurro Francesco Maria Rubano al ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo: «È evidente - scrive Rubano - che negli staff degli assessori lavorano, non solo professionisti di varie materie e discipline, ma anche figure di segreteria che svolgono mansioni diverse». «Tuttavia, in assenza di apposito concorso - sottolinea il parlamentare - sarebbe quanto meno opportuna una valutazione dei titoli di studio in possesso degli interessati».

Rubano rileva che «non sono stati ancora pubblicati sul sito del Comune i curricula dei neoassunti» e chiede al ministro Zangrillo «quali iniziative intende adottare al fine di verificare la validità delle assunzioni e rendere noti i curricula dei soggetti designati». Di pizza e mandolino se ne parlerà anche nell'Aula di Montecitorio