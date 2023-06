Solo l'orale per gli angeli del fango della Romagna

Una maturità «light» quella che stanno affrontando gli angeli del fango e le altre giovani vittime dell'alluvione di qualche settimana fa in Romagna. Una promessa mantenuta da parte del ministero dell'Istruzione per agevolare gli studenti delle zone rosse. Tra loro anche Rocco Bellavista, 18 anni, che ieri ha affrontato l'esame saltando gli scritti, come da ordinanza, tra i primi a diplomarsi nel liceo classico Monti di Cesena. «La notizia dell'esame solo orale è stata un fulmine a ciel sereno, non abbiamo avuto il tempo di prepararci e parlarne con i professori perché la scuola era già finita. Poi solo lunedì ho saputo che avrei fatto l'esame già oggi, ma è andata bene», il suo racconto. Nel suo caso, una domanda di latino, Ungaretti e un celebre dipinto di Friedrich dal quale partire per sviluppare i collegamenti con inglese, storia, filosofia e scienze. «La Commissione ha capito la situazione e ci hanno messo a nostro agio», racconta Rocco, che nei giorni drammatici di fine maggio ha indossato gli stivali di gomma, ha preso il badile e con altri otto compagni della Quinta C si è dato da fare per aiutare chi aveva più bisogno: «Avevamo il pensiero della maturità, ma la scuola in quel momento è andata in secondo piano, sono molto contento di aver dato un piccolo contributo», dice. Federico Cecchini, suo compagno, vive a Pisignano di Cervia. Per lui una riflessione sul suicidio degli stoici, Pirandello e gli approfondimenti a partire da un'immagine di chimica: «È stato un po' spiazzante, ma sono soddisfatto».