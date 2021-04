Meloni a meno di un punto da Letta. Il centrodestra vola al 48%

Se a livello calcistico la Superlega è tramontata prima di vedere l'alba, in campo politico la super Lega domina i sondaggi politici da settimane e settimane. Il distacco tra il partito di Matteo Salvini e il Partito democratico è abbondantemente oltre i 3 punti nonostante una flessione rispetto all'ultima settimana. La Lega, comunque, mantiene un ampio margine di vantaggio nelle preferenze degli italiani e guida la classifica in sicurezza con i 22,2% delle preferenze se ci si riferisce al sondaggio Supermedia YouTrend/Agi. Una ulteriore conferma della volontà degli italiani di cambiare qualcosa dopo tanti anni di governi in mano alla sinistra.

Il Pd stenta

Nonostante il cambio al vertice, il gradimento del Partito democratico stenta a decollare. I dem sono sempre più impalpabili e nonostante siano al governo con un'ampia rappresentanza non sembrano incidere quanto gli altri partiti della maggioranza. Enrico Letta per il momento sembra occuparsi principalmente di questioni di forma, più che di contenuto, e non ha dato ils uo contributo al governo di Mario Draghi. Questa quasi assenza totale dalle scene sta incidendo sui sondaggi del Partito democratico, che con il suo 18,8% delle preferenze non riesce a recuperare sulla Lega e, anzi, è stato messo nel mirino da Fratelli d'Italia che, invece, da quando si è posizionato all'opposizione sta guadagnando sempre più terreno.

FdI vola

Il partito di Giorgia Meloni si trova ora a meno di un punto dal Partito democratico. Fratelli d'Italia è protagonista di una galoppata straordinaria nei sondaggi. In una settimana ha guadagnato lo 0,7% e ha così staccato il Movimento 5 Stelle nei sondaggi Supermedia YouTrend/Agi. FdI ha ora il 17,9% delle preferenze e le mosse di Giorgia Meloni sembrano convincere sempre di più l'elettorato, che sta premiando la coerenza e il coraggio dell'unico partito d'opposizione del Paese. Negli ultimi anni Fratelli d'Italia si è imposto nella scena nazionale e ha rapidamente scalato le preferenze degli italiani, diventando una forza importante anche nella coalizione del centrodestra, che al momento raccoglie il 48% delle preferenze degli italiani.

Forza Italia cresce

Il balzo in avanti di Fratelli d'Italia ha lasciato al palo il Movimento 5 Stelle, ora staccato di un punto rispetto al partito di Giorgia Meloni. Un divario ampio che denota la perdita di fiducia negli elettori, con una percentuale di gradimento pressoché dimezzata che nell'ultimo sondaggio Supermedia YouTrend/Agi si attesta al 16,9%. Cresce, invece, Forza Italia, che si avvicina all'8% nelle intenzioni di voto degli italiani, ben staccato da Azione!, fermo al 3,1%. Scende nuovamente sotto la soglia del 3% Italia viva, con solo il 2,7% delle preferenze.