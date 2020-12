Sondaggio: i giallorossi (ancora) in difficoltà, Lega oltre il 24%

Il governo bisticcia, porta a casa l’approvazione della risoluzione sul Mes tra mille patemi e continua a perdere consenso. Questo raccontano gli ultimi turbolenti giorni, questo fotografa l’ultimo sondaggio realizzato da Agi-YouTrend. Si tratta della cosiddetta Supermedia settimanale che mette assieme i numeri raccolti dai principali istituti demoscopici.

Veniamo, dunque ai numeri del sondaggio. Così come registrato già nella scorsa settimana, è buona la performance del centrodestra, che nel suo complesso aumenta di quasi un punto percentuale il proprio volume percentuale (+0,8% per l’esattezza). In difficoltà, come detto, la maggioranza giallorossa, che cede lo 0,5% nonostante la (leggere) crescita del Partito Democratico.

Per quanto concerne i singoli partiti, in cima alle preferenze degli italiani troviamo sempre la Lega di Matteo Salvini. Dopo mesi di difficoltà, il Carroccio sembra essere riuscito a invertire la tendenza: dopo il +0,3% della scorsa settimana, ora la compagine leghista inanella un ottimo +0,8%, che porta la formazione al 24,2% delle intenzioni di voto.

Seconda piazza per il Partito Democratico di Nicola Zingaretti&Co., che come detto è riuscito a guadagnare qualcosa (+0,2); ora come ora, secondo il sondaggione di Agi-YouTrend, i dem pesano per il 20,6% delle preferenze.

Alle spalle del Piddì non ci sono più gli alleati del Movimento 5 Stelle, bensì Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, che continua a godere di un ottimo momento di salute elettorale: la Supermedia Agi-YouTrend, infatti, assegna a FdI il 16,2% dei favori.

Ancora male, per non dire malissimo, i pentastellati, che proprio sembrano non riuscire a tamponare l’emorragia di consenso: anche questa settimana il M5s è in perdita (-0,4%) e viene registrato sotto al 15%: attualmente il Movimento 5 Stelle vanno oltre al 14,7% delle intenzioni di voto degli italiani.

Tornando nello schieramento di centrodestra, bene Forza Italia di Silvio Berlusconi, stabile al 7,1% delle preferenze. Dagli azzurri al blu di Azione: il partito di Carlo Calenda – candidatosi a sindaco di Roma – non guadagna e non perde, attestandosi al 3,2% e vincendo il “derby” politico con Italia Viva di Matteo Renzi; la creatura politica dell’ex rottamatore ed presidente del Consiglio continua ad annaspare: cede due decimi di punto e sprofonda al 3,1% dei consensi.

Al 3,2% troviamo La Sinistra (stabile rispetto al precedente sondaggio), mentre sotto al 2% ecco l’accoppiata Più Europa (1,9%, giù dello 0,2%) e i Verdi, stabili all’1,5%.