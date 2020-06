Sondaggio, il partito di Conte cala al 12%. Forza Italia in risalita

Non è ancora nato e già perde voti. Negli ultimi giorni, infatti, ha preso piede la suggestione elettorale di un partito del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il primo istituto demoscopico a realizzare un sondaggio che ne testasse il volume è stato YouTrend per Sky, inquadrando la lista del premier al 14,3% delle intenzioni di voto. A una manciata di giorni di distanza, però, un altro istituto fotografa il partito del sedicente avvocato del popolo al 12,1%.

Entrando nello specifico di questo dato, il bacino elettorale della formazione "contiana" è fatto per il 3,7% di elettori delusi del Movimento 5 Stelle, per il 2,5% di ex dem, per il 2% da elettori di centrodestra, per lo 0,9% da votanti di centrosinistra e per il 3% da chi è indeciso o pensa di non andare proprio a votare.

Venendo invece ai numeri del sondaggio relativi ai singoli partiti, in cima alla classifica di preferenze c’è sempre la Lega di Matteo Salvini, ma il Carroccio viene rilevato in calo dello 0,3% al 25% tondo-tondo dei lavori.

A meno di quattro punti percentuali ecco il Partito Democratico: il piddì di Nicola Zingaretti cresce di mezzo punto percentuale e si attesta così al 21,4% dei favori. Sotto al 20% e sostanzialmente sullo stesso volume delle Europee del maggio 2019, il Movimento 5 Stelle: i pentastellati cedono lo 0,3% e scendono così al 17,2%.

Guadagna un decimo di punto Giorgia Meloni: Fratelli d’Italia, secondo il sondaggio di Ixè per Cartabianca, pesa per il 14,4%. Buon momento per Forza Italia di Silvio Berlusconi, visto che gli azzurri salgono dello 0,2%, portandosi al 7,6% delle intenzioni di voto. Sommando i numeri di FI, FdI e Lega, lo schieramento del centrodestra intercetterebbe il 47% delle preferenze, contro il 42,5% delle forze che compongono l’attuale maggioranza giallorossa.

Quindi Europa Verde al 2,3% (-0,1% rispetto alla scorsa settimana) e al 2% (giù dello 0,4%) La Sinistra. Sotto al 2%, in crisi nera di consenso, Italia Viva di Matteo Renzi, appena all’1,9% ma comunque in risalita dello 0,4%. Più Europa di Emma Bonino prende un decimo di punto e sale all’1,7%, mentre è stabile all’1,5% Azione di Carlo Calenda. Tutti gli altri partiti messi assieme valgono il 5% dei voti, mentre la percentuale di indecisi e di astenuti si mantiene in modo preoccupante sopra al 40%: 40,1% secondo il sondaggio.