Forza Italia è in crescita. Una battuta d'arresto per Carroccio e renziani

I sondaggi sorridono a Forza Italia. Secondo la rilevazione sull'orientamento di voto degli italiani effettuata per il TgLa7 di Enrico Mentana da parte di Swg, il partito di Silvio Berlusconi fa un bel balzo in avanti, guadagnando altri 0,4 punti e assestandosi al 6,3%. Si tratta del risultato migliore tra le maggiori forze politiche del centrodestra. La Lega di Matteo Salvini, infatti, perde lo 0,5% e si ferma al 23,4%, anche se il Carroccio resta il primo partito italiano per preferenze.

Anche Fratelli d’Italia è in leggera discesa, con uno 0,1% in meno che posiziona il partito di Giorgia Meloni al 16,7%, terza forza del Paese. In crescita il Partito democratico (dello 0,3%), che si conferma al secondo posto con il 20,4%. A seguire il Movimento 5 Stelle, in netto calo; con lo 0,5% in meno si ferma al 14,3%. Carlo Calenda, con Azione, è al 3,7% (perde lo 0,1%), mentre Sinistra Italiana/Mdp Articolo 1 è in crescita dello 0,3% e si assesta al 3,6 per cento.

Sempre più giù Italia Viva di Matteo Renzi, che dopo le vicende politiche perde lo 0,3% e si porta al 2,8%. Gli altri risultati del sondaggio: +Europa sale dello 0,3 e si porta al 2,4%; i Verdi al 2% in calo dello 0,1, infine Cambiamo!, di Giovanni Toti, cresce dello 0,2% e si porta all'1,2%.