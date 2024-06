Sorpreso a copiare: niente esami per sei mesi

Ascolta ora 00:00 00:00

Non potrà dare esami per sei mesi. È questa la «pena» a cui è stato condannato uno studente della Facoltà di Economia della Boccini di Milano sorpreso durante un esame a copiare dallo schermo di un telefonino. Una scorrettezza sempre e ovunque, ma nell'ateneo milanese vige un patto che ciascuno studente sottoscrive al momento dell'iscrizione, il «Codice di comportamento degli studenti» che prevede punizioni precise per ogni infrazione. E per la copiatura la «condanna» è pre l'appunto di sei mesi, anche se il giovane avrà la possibilità di vedersi abbonare metà della sospensione se accetterà di dedicare tre mesi in attività di volontariato, che il giovane si è impegnato a svolgere in una struttura religiosa di assistenza ai bisognosi.

L'episodio era avvenuto nel gennaio scorso, quando durante un esame lo studente era stato sorpreso mentre consultava un telefonino e inutili erano stati i suoi tentativi di giustificarsi sostenendo di volersi tenere aggiornato a proposito di un parente che aveva un problema personale. Il giovane ha fatto ricorso al Tar, il tribunale amministrativo della Lombardia, secondo il quale lo stop agli esami da marzo a settembre 2024 «non risulta abnorme non solo a fronte della condotta accertata (il possesso di un telefono cellulare contenente un testo visibile durante una prova di esame scritta), ma anche della infondatezza delle giustificazioni».

Il Codice di comportamento degli studenti è stato emanato con decreto del Rettorale l'8 novembre 2023 ed è incentrato sul fatto che «l'integrità accademica debba essere un principio di comportamento fondamentale per tutti gli studenti Bocconi».

Nella nozione di «disonestà accademica» vengono così «incluse, tra le altre, condotte quali: ingannare, copiare, plagiare e rappresentare la realtà in modo volutamente infedele»; mentre «inganno» viene definito «un comportamento finalizzato a conseguire per sé o procurare ad altri un indebito vantaggio nel corso di una prova di accertamento dell'apprendimento».