Sos in Piemonte: frane e danni, annega anziano

Forte maltempo in tutto il Centro-nord, in particolare in Piemonte, dove è scattata l'allerta rossa. A Monteu da Po (Torino), un 92enne è morto annegato nella sua abitazione, intrappolato dall'acqua arrivata all'improvviso.Il Po ha superato il livello di guardia nel Torinese e a Borgosesia si contano almeno 150 sfollati. Diversi i torrenti e i fiumi in piena, mentre le precipitazioni non hanno dato tregua per tutto il giorno. In molte aree del torinese sono stati necessari oltre 300 interventi dei vigili del Fuoco e a Biella è stata chiusa la stazione ferroviaria, con la cancellazione di tutti i treni. A Torino è stato anche danneggiato il sistema elettrico del Museo Egizio, chiuso ai turisti per tutta la giornata.

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, al termine dell'incontro con il prefetto di Torino, Donato Cafagna, ha scritto sui social: «Ho sentito telefonicamente il vicepremier Tajani e il ministro Musumeci per comunicare che ho firmato la richiesta di stato di emergenza al governo per gli ingenti danni provocati dalle precipitazioni - annuncia - Continuiamo a monitorare la situazione, la sala operativa della Protezione civile è attiva h24 e migliaia di volontari sono al lavoro per mettere al sicuro le nostre comunità».

Frane, esondazioni e smottamenti anche nel Verbano, con molti interventi dei vigili del fuoco. Case e strade allagate in provincia di Piacenza. Forte vento a Milano, dove il Comune ha disposto la chiusura dei parchi pubblici. Alberi e rami caduti. Intorno alle 7,30 a Milano è caduto un albero in via Colletta, proprio all'ingresso di una scuola elementare, fortunatamente chiusa per le vacanze pasquali. La strada è stata immediatamente chiusa al traffico e sono intervenuti i vigili urbani.

Problemi anche nel Ponente ligure, dove è esondato il Bormida, nel Savonese. Strade chiuse e vigili del fuoco impegnati a soccorrere alcune persone rimaste intrappolate nelle auto bloccate nei sottopassi. Frane nell'Imperiese.

In Valle d'Aosta molti i torrenti esondati: a Issogne e Fantainemore sono state evacuate alcune abitazioni e ci sono stati diversi interventi dei vigili del fuoco per allagamenti. Parecchie le case rimaste senza elettricità. L'interruzione della fornitura di elettricità ha colpito 37 comuni valdostani su 74.

I problemi maggiori da Villeneuve a Courmayeur, con un guasto a una linea di alta tensione e blackout a cascata. In altri casi vi sono interruzioni legate ad alberi caduti. Spesso complessi gli interventi di ripristino.