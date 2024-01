S&P: "L'Italia meglio della Germania"

L'Italia quest'anno crescerà e potrà godere di uno spread stabile, favorito da un mercato del lavoro solido e un sistema bancario in salute. Sono alcune delle previsioni contenute nel Global Outlook dell'agenzia S&P Global Ratings. L'agenzia americana, che lo scorso ottobre ha confermato a Roma la tripla BBB con outlook stabile, avanza sensazioni positive per il Paese anche in un contesto di rallentamento economico. Nel 2024 «è probabile che l'Italia continui a fare meglio della Germania», ha affermato Sylvain Broyer, capo economista Emea di S&P Global Ratings, «l'economia italiana ha sorpreso in positivo lo scorso anno. Dodici mesi fa prevedevamo una leggera contrazione del Pil». Per il 2024 le stime aggiornate sulla crescita del Pil del nostro Paese è dello 0,6% (contro il +0,5% della Germania e lo 0,8% della media Ue), per il 2025 dell'1,2% e dell'1,3% per il 2026.

Ieri, sul fronte dei consumi, è arrivata dall'Istat la buona notizia della crescita dello 0,4% delle vendite al dettaglio (+0,2% in volume), alla seconda variazione mensile positiva. Un risultato anche per le politiche del governo, che l'anno scorso e con la manovra 2024 ha puntato sul recupero del potere d'acquisto con taglio del cuneo fiscale e riforma dell'Irpef.

Secondo S&P, il calo dell'inflazione (2,9% per quest'anno nell'Eurozona), la crescita dei salari e i tagli ai tassi d'interesse dovrebbero favorire dalla seconda metà dell'anno un'accelerazione della crescita dopo un semestre di stagnazione per l'economia Ue. Per l'Italia «gli spread rimarranno ampiamente stabili». Merito di un mercato del lavoro forte e anche dello «stimolo fiscale in arrivo dal Pnrr». Per il Btp il picco dei rendimenti visto a settembre (5%) è ormai alle spalle «e ipotizziamo che quest'anno i titoli di Stato italiani raggiungeranno in media il 4,7%», ha affermato Broyer. Buone notizie anche per le imprese italiane con quattro quinti delle aziende che hanno un merito creditizio stabile, il che evidenzia una certa resistenza al rallentamento economico in atto e una situazione migliore rispetto agli altri più rilevanti Paesi Ue.

Tutto questo avviene mentre, secondo Bankitalia, il tasso sui nuovi mutui per la casa a novembre ha raggiunto il 4,92%, ai massimi da 15 anni. Mentre i prestiti al settore privato sono calati del 3,2% in dodici mesi e dell'1,2% per le famiglie.