Spacciava nell'auto: padre denuncia il figlio alla polizia

È arrivato a fare quello che solo un genitore esasperato riesce. Ci avrà pensato decine di volte, poi un padre di Rimini ha denunciato il figlio tossicodipendente.

Il pusher 55enne dava appuntamento ai suoi clienti nella sua auto, parcheggiata strategicamente proprio sotto la sua abitazione, forse convinto che avrebbe destato pochi sospetti. Ma davanti a quella vettura c'era un continuo via vai di tossici. A quel punto il padre ha preso coraggio e ha fornito le informazioni dei movimenti del figlio agli agenti della polizia locale di Rimini, che si sono appostati e al momento giusto sono entrati in azione. Hanno arrestato il 55enne dopo aver accertato sul posto almeno due cessioni di droga. L'accusa è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È stata perquisita infatti con il cane antidroga Jago la vettura, dove sono stati ritrovati e sequestrati 129 grammi di eroina, contenuti in una busta di plastica riposta nel vano porta oggetti dell'auto. L'uomo, con precedenti per rapina e per reati legati ai stupefacenti, è stato processato per direttissima. Il Giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto i domiciliari.

Invece a Catania i carabinieri hanno arrestato un pregiudicato 22enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio ed evasione, denunciando in stato di libertà anche il padre, un 55enne incensurato, per favoreggiamento.

La sera di Natale i militari che transitavano lungo via Edmondo De Amicis, nel quartiere di Picanello, hanno notato un giovane in attesa davanti alla palazzina dove abitava un pregiudicato per reati legati alla droga. Così hanno atteso e hanno notato il pusher che, ignaro della loro presenza, stava scendendo le scale in pigiama, con in mano 5 dosi di marijuana. Successivamente sono entrati nell'abitazione dove il giovane viveva per un controllo. C'era il padre. L'uomo per «salvare» il figlio da conseguenze giudiziarie, ha gettato dalla finestra una scatola. All'interno c'erano 102 grammi di marijuana, 55 di hashish, 0,5 di cocaina, nonché 3 bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. Lo spacciatore è stato arrestato e il padre denunciato per favoreggiamento.