Spazzato via il campeggio delle bambine: Hadley, Eloise e la ricerca disperata nel fango

Mentre i soccorritori continuano senza sosta la ricerca dei dispersi delle catastrofiche alluvioni che hanno colpito il Texas centrale, iniziano ad emergere i nomi e i volti di alcune delle 27 vittime, e anche delle oltre 20, almeno 27, ragazzine che ancora mancano all'appello. Tra i morti c'è una bimba di nove anni, Janie Hunt, che stava trascorrendo una vacanza al campo estivo cristiano Camp Mystic, come conferma la madre alla Cnn. Anche Renee Smajstrla, 8 anni, una delle bimbe disperse, è stata trovata senza vita durante le operazioni di soccorso: "Grazie a tutti quelli che hanno pregato per noi. Renee è stata trovata. Il risultato non è quello che volevamo, ma i social hanno aiutato a identificarla", scrive su Facebook lo zio. Non ce l'ha fatta neppure Jane Ragsdale, direttrice e comproprietaria di un altro campo estivo per ragazze, l'Heart O' The Hills, situato a circa due km di distanza. Jane era il "cuore e l'anima del campo - si legge nel sito web - Piangiamo la perdita di una donna che ha influenzato innumerevoli vite ed era la definizione stessa di forza".

Mentre il 27enne Julian Ryan è deceduto per salvare la sua famiglia intrappolata in casa: il giovane viveva vicino al fiume Guadalupe con la compagna Christinia Wilson e i figli. Improvvisamente l'acqua ha iniziato a salire arrivando alle ginocchia nel giro di 20 minuti: "Julian era preoccupato solo di metterci in salvo, di assicurarsi che i bambini e noi fossimo al sicuro", racconta la fidanzata. "Ha cercato di rompere una finestra a pugni per farci salire sul tetto, e gli ha reciso un'arteria del braccio, quasi di netto", prosegue la donna, spiegando che è morto dissanguato prima dell'arrivo dei soccorsi.

Tanti sono poi gli appelli per cercare le bambine ancora mancanti all'appello: "Se la vedete, per favore, contattateci", è la frase ricorrente che accompagna le foto con nomi e numeri di telefono. Tra le ragazzine disperse al Camp Mystic - dove le ospiti hanno dai 7 ai 17 anni di età - c'è Hadley Hanna, di 8 anni: i genitori hanno riferito ai media locali che si sono precipitati subito ad Hunt dalla loro casa di Dallas per essere presenti alle ricerche. Sono di Dallas anche Eloise Peck e Lila Bonner, due amiche scomparse dopo le devastanti inondazioni. C'è Laiey Landry, 9 anni, descritta dalla madre come "coraggiosa e dolce", mentre Ty Badon il padre di una delle ragazzine scomparse con tre suoi amici, chiede a tutti di pregare: "Non perdiamo la fede, è l'unica cosa che possiamo fare", dice alla Cnn. Non si trovano neppure Greta Torrazzo, Virginia Hollis, Mary Grace Baker, Blakely McCoy, Molly Dewitt, Linnie McCown, Margaret Sheedy, Kellyanne Lytal, Wynne Naylor Dallas, Cile Steward, Anna Margaret Bellows e Sarah Marsh, che i soccorritori e i parenti continuano a cercare senza sosta.

Camp Mystic è un popolare campo estivo frequentato in passato anche dalle figlie e nipoti dell'ex presidente Lyndon Johnson e dall'ex first lady Laura Bush.

Il campeggio, che festeggerà il suo centesimo compleanno il prossimo anno, è stato fondato dall'ex allenatore di football della University of Texas EJ Doc Stewart nel 1926 con la missione di "offrire alle giovani ragazze un ambiente cristiano sano per sviluppare qualità personali eccezionali e autostima".

