Le spiagge dell'Afghanistan: l'ultima gaffe dell'ex ministro Fedeli

Prima il congiuntivo, poi la celebre frase "più migliore". E ora l'ex ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli ci ricasca. Questa volta però l'errore non è grammaticale: a far scivolare la dem è stata la geografia. La figuraccia è andata in scena su Twitter dove l'ex ministro ha pubblicato la foto di alcune donne velate sedute per terra. " Un'immagine di straordinaria forza sul significato del valore dello studio - ha cinguettato Fedeli -: decine di giovani donne afgane che in perfetto distanziamento e nel rispetto delle norme anticovid sostengono l’esame di ammissione all'università in spiaggia. La dimostrazione che volere è potere! ". Volere sarà pure potere, ma di spiagge in Afghanistan nemmeno l'ombra.

Un’immagine di straordinaria forza sul significato del valore dello studio: decine di giovani donne afgane che in perfetto distanziamento e nel rispetto delle norme #anticovid sostengono l’esame di ammissione all’università in spiaggia. La dimostrazione che volere è potere! pic.twitter.com/JrApJB10jy — valeria fedeli (@valeriafedeli) July 23, 2020

Come si impara a scuola, l'Afghanistan confina a nord con Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan e Cina; a sud-est con il Pakistan; a ovest con l'Iran. Niente mare. Non solo, il Paese è tra le nazioni più montuose al mondo. Cime sì, spiagge no. E dire che l'Afghanistan non è proprio un territorio sconosciuto: da decenni si parla del Paese sconvolto da guerre, attacchi e invasioni. Insomma, quello dell'ex ministro dell'Istruzione è stato proprio un grande scivolone, criticato duramente sul social. In realtà, come riporta Libero, la foto ritrae un campo di atletica sterrato in una città a 2200 metri di altitudine. Altro che spiaggia.

Alle gaffe Valeria Fedeli ci è abituata. Come dimenticare lo strafalcione nella lettera spedita al Corriere della Sera o quello pronunciato nel bel mezzo di un discorso sulla scuola. Il congiuntivo sbagliato e quel "sempre più migliori" avevano fatto venire i brividi a tutti. E ora ecco che il ministro con il giallo del diploma di laurea si cimenta con la geografia. Bocciata. Forse non voleva restare indietro rispetto ai suoi colleghi al governo. Tra tensioni e crisi, Pd e 5S trovano sempre il modo di inserire qualche strafalcione nei discorsi. Poca sintonia sui temi importanti, grande armonia sulle gaffe. La frase del ministro Luigi Di Maio sulla "Russia che affaccia sul Mediterraneo" creò grande caos. Forse una bufala, un video tagliato male, che però scatenò la rete.