La squalifica scatta solo se le puntate sono sul calcio

Ascolta ora 00:00 00:00

Le carte dell'inchiesta arriveranno già la prossima settimana sul tavolo del procuratore della Federcalcio Chiné: da quando aprirà il fascicolo, avrà 60 giorni di tempo per chiudere l'indagine.

Cosa rischiano i giocatori coinvolti?

Se dal punto di vista penale, il reato si estingue con un versamento di 250 euro, a livello sportivo l'elemento da chiarire è se hanno utilizzato la piattaforma solo per giochi on-line e scommesse su altri sport o se hanno effettuato puntate su partite di calcio. Solo nella seconda ipotesi scatta la squalifica. L'articolo 24 del codice di giustizia sportiva prevede infatti il divieto di effettuare scommesse anche presso i soggetti autorizzati su risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati da Figc, Fifa e Uefa. Zaniolo già a fine 2023 fu ascoltato per il caso scommesse e dichiarò di aver giocato «su piattaforme illegali, ma solo a poker o a blackjack». La confessione non gli costò squalifiche.

Quanto può essere lunga la squalifica?

Chi punta sul calcio rischia fino a tre anni di stop e un'ammenda di 25mila euro, senza differenza tra puntate su siti legali o illegali. Solo per i dilettanti c'è un regime diverso: possono scommettere sul calcio, purché su piattaforme legali e non sulla propria squadra.

È prevista una riduzione di pena?

Sì, in caso di patteggiamento con ammissione di responsabilità. Ne ha già usufruito Fagioli (12 mesi di squalifica dal 17 ottobre 2023, dei quali 7 scontati e 5 convertiti in pene accessorie, ossia incontri con ragazzi delle scuole calcio per combattere la ludopatia). Anche Tonali, che aveva ammesso scommesse sul Milan, aveva patteggiato: dal 28 ottobre 2023 10 mesi di squalifica e 8 di prescrizioni alternative.

Possono essere condannati di nuovo?

Difficile, arriveranno eventuali squalifiche se dagli atti emergeranno condotte sanzionabili diverse da quelle precedenti per la regola del ne bis in idem.