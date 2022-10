"Come stai?", "Un bijoux". Meloni-Letta, il fuori programma alla Camera

La vincitrice delle elezioni e lo sconfitto si sono sfiorati stamani a Montecitorio. Un fugace vis-à-vis, una timida stretta di mano. Poi uno scambio di battute. Stavolta, però, niente tensioni e nervi a fior di pelle: dopo le diatribe precedenti e successive al voto, quello avvenuto tra i corridoi della Camera è stato solo un incrocio a distanza (politica) di sicurezza. Un siparietto prima di un nuovo e imminente combattimento.

Letta-Meloni, il faccia a faccia alla Camera

Giorgia Meloni ed Enrico Letta si sono incontrati tra i corridoi di Montecitorio. Il leader dem arrivava dal palazzo dei gruppi parlamentari, la premier in pectore ci stava tornando. Nella movimentata giornata politica che sancisce l'avvio della nuova legislatura, il tempo di un inaspettato saluto tra avversari. Di uno scambio di convenevoli non previsto. " Come stai, Enrico? ", ha domandato la leader di Fratelli d'Italia al segretario Pd, che per l'intera campagna elettorale l'aveva demonizzata. E lui: " Un bijoux... ". Da parte sua, anche la Meloni ha assicurato di stare bene, nonostante il mal di gola.

Tra i due, uno scambio di sguardi ma non di reciproci sorrisi: Letta, infatti, indossava una mascherina anti-Covid che gli copriva parzialmente il volto. L'improvvisata conversazione, poi, si è interrotta. Il leader dem ha infatti messo in guardia la Meloni sulla presenza dei cronisti, pronti a cogliere qualsiasi battuta da loro pronunciata. E qui, con piglio deciso smorzato però dal tono gioviale, la premier in pectore ha rifilato una stoccata all'ex presidente del Consiglio. " Ma cosa importa? Cosa mai dobbiamo dirci? ", ha osservato. Poi, sorridendo, ha scherzato ancora: " È timido... ".

