Strage di anziani. "Morti da soli". Circa 700 i corpi trovati in casa

Era un sospetto che si aveva già da tempo. Ora arriva la conferma dal Regno Unito. Dall'inizio del lockdown, decine di anziani, disabili e persone fragili sono morte da sole in casa a Londra di coronavirus e altre malattie, con i corpi ritrovati anche due settimane dopo. A raccontare questa tragedia della solitudine durante il confinamento è il quotidiano britannico Guardian, che parla di decine di casi. «Alcune persone sono state scoperte anche una settimana o due» dopo la morte, ha detto il patologo Mike Osborne, presidente della commissione sulle indagini delle cause di morte del Royal College of Pathologists. «Ho visto tanti di questi casi, con i corpi in avanzato stato di decomposizione, dove abbiamo fatto tamponi covid-19 post mortem», ha raccontato.

Sono circa 700 le persone morte in casa a Londra nei mesi di marzo, aprile o maggio. Al momento non vi sono dati su quanti vivessero da soli. Tuttavia i medici di base parlando di decine di persone che hanno trascorso il confinamento in solitudine e sono decedute di Covid-19 o altre cause, magari perchè avevano paura di contagiarsi se fossero andate al pronto soccorso. Ad avvertire le autorità sono stati vicini, parenti lontani o gli stessi medici di famiglia che non avevano più notizie dei loro assistiti. Ma spesso la segnalazione è arrivata con molti giorni di ritardo rispetto al decesso.

Il Regno Unito ha avviato un lieve alleggerimento del lockdown ma da questa settimana chi arriva nel Paese, viaggiatori stranieri ma anche cittadini britannici, dovranno mettersi in quarantena per 14 giorni. La misura dovrebbe aiutare a contenere l'epidemia che nel Paese ha già provocato oltre 40mila morti facendone la prima nazione europea più colpita e la terza al mondo dopo Stati Uniti e Brasile.