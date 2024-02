Quella strana metamorfosi di Travaglio. Da pm ad avvocato difensore della Lucarelli

Imperdibile la puntata di ieri di Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez, perché c'era un Marco Travaglio in versione avvocato difensore che non si era mai visto neppure quando c'era Conte come Presidente del Consiglio. Voglio dire, Marco Travaglio, uno che sta a un garantista quanto Putin al Dalai Lama, si è messo a difendere una donna dalle accuse di Fedez, una donna a caso: Selvaggia Lucarelli, la firma di punta di Travaglio sugli scandali social. Riassunto veloce: a un certo punto salta fuori il caso della ristoratrice che si è suicidata il giorno dopo una shitstorm sollevata proprio dalla Lucarelli: Daniele Capezzone e Fedez concordano che Lucarelli abbia esagerato, un conto è sparare con un cannone su un carrarmato, un conto è farlo su un passerotto. Ma per Travaglio avvocato della Lucarelli no, non scherziamo, è colpa dei giornali. Fedez fa notare che no, la polemica è stata alimentata sui social dal duo Lucarelli-Biagiarelli (lo sa chiunque abbia seguito le infinite storie Instagram della lucarelli e del consorte prima e dopo il suicidio della ristoratrice, anche perché i giornali non innescano linciaggi sul web, il web si alimenta di se stesso), invece per Travaglio la Lucarelli è una che fa scoop come nessun altro, e la colpa, ribadisce, è dei giornali (degli altri giornali, va da sé, il Fatto non c'entra mai niente). La parte sugosa è che nella discussione viene fuori anche il caso Ferragni, ma lo stesso Fedez non si fa mettere in difficoltà, anzi ammette che lì ci stava, perché Chiara Ferragni non è indifesa, è una delle più popolari influencer del mondo, ha gli strumenti per subire un attacco e per difendersi, e c'erano i presupposti. Voglio dire: Fedez è oggettivo perfino su sua moglie, ma Travaglio non transige su qualsiasi minima critica a chiunque stia dalla sua parte, come se il muschio selvaggio ce l'avesse nelle orecchie. Fedez butta lì: «Ma se è arrivata a scrivere che sono guarito dal cancro solo perché sono ricco, quando ho avuto lo stesso cancro di cui è morto Steve Jobs!». Travaglio fa spallucce, e anzi ci dà delle informazioni che ignoravamo, perché quando parla Travaglio parla con un tono da so tutto io, assolvo chi dico io anche se viene condannato, condanno chi dico io anche se viene assolto e poi attacca: «Sei fissato con Lucarelli perché ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi». Perché quello della Lucarelli, dice Travaglio a Fedez, è giornalismo di altissimo livello, Selvaggia «è una grande giornalista d'inchiesta ripresa da tutto il mondo». Tutto il mondo riprende le inchieste di Selvaggia Lucarelli? Oh, mica lo sapevo, stai a vedere che un giorno o l'altro, tra una paletta alzata a Ballando con le stelle e un articolo su un fruttivendolo sessista non le diano un Pulitzer. Di certo Marco Travaglio si sta spazzolando tutti i format social più famosi, nell'ultima puntata di Breaking Italy, ospite di Alessandro Masala, ha detto anche che Orsini «non ne sbaglia una». Lasciando senza parole anche Masala: «Non ne sbaglia una?». «No». «Ah, ok». D'altra parte disse anche che Mario Draghi «non capisce un c... ed è solo un figlio di papà». Che bello essere Travaglio, ecco perché ha sempre quel sorrisetto, che è la versione pulp del sorrisetto felice di esistere di Fabio Fazio. Applausi. Sipario.