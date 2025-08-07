Francia in fiamme Ue: "Aiuti pronti"

Paura in Francia. Una persona è morta e un'altra risulta dispersa a causa di un grande incendio divampato nei pressi del villaggio di La Ribaute, nella regione dell'Aude al sud della Francia. Le fiamme, che hanno devastato un'intera area, hanno distrutto almeno 35 case e costretto migliaia di persone alla fuga. La prima vittima accertata è una signora morta nella sua abitazione, rivela Bbc France, mentre sette vigili del fuoco sono ricoverati per intossicazione da fumo e una persona risulta dispersa, come hanno confermato le autorità.

L'incendio avrebbe già bruciato più di 13mila ettari di territorio, superando per ampiezza la dimensione della città di Parigi. Due persone sono ricoverate in ospedale, una delle quali è in condizioni critiche. Si tratta del più grande incendio boschivo registrato in tutta in Francia dall'inizio di quest'anno. Oltre 2.500 famiglie sono senza elettricità, mentre sono al lavoro più di 1.800 vigili del fuoco, supportati da 500 mezzi. Jacques Piraud, sindaco del villaggio di Jonquières, dove almeno quattro case sono state colpite dalle fiamme, ha dichiarato a Le Monde che circa l'80% del villaggio è andato a fuoco: "È drammatico. È tutto nero, gli alberi sono completamente carbonizzati. Si tratta di un disastro di portata senza precedenti" ha dichiarato il portavoce dei vigili del fuoco Eric Brocardi. Il presidente Emmanuel Macron ha espresso il suo sostegno ai vigili del fuoco e alle autorità locali su X, affermando che tutte le risorse governative sono state mobilitate. Macron ha esortato i residenti a seguire gli ordini di evacuazione e a esercitare "la massima cautela". "È una catastrofe di portata inedita" ha dichiarato il primo ministro francese François Bayrou accorso sul posto.

La Commissione europea si dice pronta a intervenire in aiuto alla Francia, dichiara la commissaria Ue responsabile per la gestione delle crisi, Hadja Lahbib. "Stiamo monitorando attentamente la difficile situazione degli incendi nel dipartimento dell'Aude" scrive Lahbib in un messaggio pubblicato su X, aggiungendo che Bruxelles è "pronta a mobilitarsi, se necessario".