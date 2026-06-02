Suicida a 22 anni. La vergogna degli insulti social

È stata trovata morta ieri mattina al Centro Direzionale di Napoli la 22enne Immacolata Panico, la cui scomparsa era stata denunciata domenica dalla famiglia. La giovane si era infatti allontanata dalla sua abitazione di Pomigliano d'Arco, nell'hinterland napoletano, attorno alle 10 del giorno festivo. L'ultimo segno di vita di Immacolata erano stati dei messaggi whatsapp inviati nella chat di famiglia nei quali manifestava intenzioni suicide. I familiari hanno riferito ai Carabinieri che indagano che Immacolata li avrebbe salutati spiegando loro di voler raggiungere suo padre, deceduto nel 2015. Poi aveva fatto perdere le sue tracce rendendosi irreperibile sul cellulare.

Le circostanze della scomparsa avevano ovviamente allarmato tantissimo parenti e amici della ventiduenne, che si erano dati immediatamente da fare per cercare di scongiurare il peggio. Avevano anche diffuso sui social degli avvisi per avere informazioni da chiunque avesse visto la ragazza, fornendo anche una accurata descrizione. Immacolata era stata avvistata l'ultima volta domenica all'isola B8, sotto la Torre Ferlaino del Centro Direzionale, quartiere moderno e un po' distopico non molto distante dalla stazione Centrale di Napoli. Poi, intorno alle 12 di domenica, il fidanzato aveva ritrovato l'auto della giovane, parcheggiata nella stessa zona. I carabinieri, anche attraverso l'analisi delle immagini di videosorveglianza, erano quindi riusciti a ricostruire i movimenti della giovane fino al ritrovamento del corpo di ieri mattina.

La notizia ha suscitato profondo dolore nella comunità di Pomigliano d'Arco e tra quanti, nelle ultime ore, avevano condiviso gli appelli diffusi dalla famiglia. Accanto però a tanta solidarietà va anche registrato l'orrore di tanti commenti sessisti, crudeli e inappropriati comparsi sui social nei quali la famiglia cercava informazioni.

Molti utenti hanno svilito la preoccupazione dei familiari delle ragazza, permettendosi di criticare l'aspetto fisico della ragazza nelle foto diffuse dalla famiglia e descrivendola come una poco di buono probabilmente nascosta in qualche b&b di Napoli per una fuga amorosa. E i commenti degli hater non si sono fermati nemmeno dopo l'avvenuto ritrovamento del cadavere di Immacolata.