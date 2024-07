Sunak abbandona tra orgoglio e rassegnazione: "Lascio un Paese più sicuro e forte di venti mesi fa"

Ascolta ora 00:00 00:00

È uscito di scena impalpabile come i nemmeno due anni del suo premierato, chiedendo scusa al Paese che certamente non sentirà la sua mancanza. Rishi Sunak ha lasciato il numero 10 di Downing Street e ha atteso il suo successore laburista Keir Starmer per il passaggio di consegne. Sunak lascerà anche la leadership dei Tories, il partito sceglierà presto il nome del suo successore. «Al Paese vorrei dire innanzitutto che mi dispiace. Ho dato il massimo in questo lavoro, ma avete mandato un chiaro segnale che il governo del Regno Unito deve cambiare. E il vostro è l'unico giudizio che conta. Ho sentito la vostra rabbia, la vostra delusione e mi assumo la responsabilità di questa sconfitta». Sunak ha detto che i conservatori ora devono ricostruire e assumere il loro ruolo «cruciale» nell'opposizione. Si è anche scusato con i candidati e gli attivisti del partito: «Mi dispiace che non siamo riusciti a fornire ciò che i vostri sforzi meritavano. Mi addolora pensare a quanti bravi colleghi che hanno contribuito così tanto alle loro comunità e al nostro Paese ora non sederanno più alla Camera dei Comuni».

Parlando della sua eredità, Sunak ha affermato di aver abbassato l'inflazione al target della Banca d'Inghilterra del 2 per cento, di aver messo i tassi ipotecari su una traiettoria discendente e di aver rafforzato la posizione internazionale del Regno Unito. «Sono orgoglioso di questi risultati. Credo che questo Paese sia più sicuro, più forte e più protetto di quanto lo fosse 20 mesi fa», ha affermato.