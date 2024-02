Super Bowl, sparatoria alla festa: un morto e 15 feriti

É di un morto e almeno una quindicina di feriti secondo il dipartimento locale dei vigili del fuoco il bilancio della sparatoria a Kansas City, in Missouri, durante la parata che celebrava ieri la terza vittoria consecutiva dei Chiefs al Super Bowl. Per almeno cinque persone, ricoverate, le condizioni fino a ieri apparivano ancora molto critiche. La polizia ha fermato due persone armate.

A Kansas City presenti quasi un milione di persone, con la maglietta rossa simbolo della squadra, per celebrare nel giorno di San Valentino il titolo conquistato domenica scorsa dai Chiefs a Las Vegas contro i San Francisco 49ers. Pochi minuti dopo la conclusione della parata sono stati uditi diversi spari che hanno seminato il panico tra la folla. È iniziato un fuggi fuggi generale, ostacolato dalle transenne di metallo installate per proteggere il corteo. La gente scappava gridando e cercando riparo nelle vie laterali o gettandosi a terra. La polizia di Kansas City ha invitato chiunque si trovasse nelle vicinanze ad abbandonare l'area del parcheggio della Union Station, da cui sono partiti i colpi, anche per facilitare i soccorsi alle vittime. Sempre la polizia ha confermato su Twitter di aver «arrestato due persone armate».

Per ora nessuna ipotesi sul movente, difficile pensare ad un attacco terroristico.

Presenti alla parata tutti i campioni dei Chiefs, anche Travis Kelce, assente invece la compagna Taylor Swift. «Prego per Kansas City» ha scritto su X Patrick Mahomes, quarter back dei Chiefs. I giocatori, gli allenatori e lo staff «stanno tutti bene e sono al sicuro» ha rassicurato i tifosi il sindaco di Kansas City Quinton Lucas in una conferenza stampa. «Sono arrabbiato per quello che è successo. Le persone che sono venute a questa celebrazione dovrebbero aspettarsi un ambiente sicuro» ha detto il capo della polizia Stacey Graves.