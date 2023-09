Superbonus, dal 2 ottobre le domande

Sono state pubblicate ieri le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per richiedere il contributo a fondo perduto sul Superbonus al 90%, per le spese dal 1 gennaio al 31 ottobre di quest'anno sugli immobili adibiti a prima casa e parti comuni condominiali. Si tratta del contributo riservato ai proprietari (o titolari di altro diritto di godimento) con reddito fino a 15mila euro, introdotto dal Dl aiuti-quater con riguardo al 10% di spese non agevolate. La domanda andrà presentata dal 2 al 31 ottobre tramite una procedura web nell'area riservata del sito dell'Agenzia, direttamente dal richiedente o tramite un intermediario. La base per il calcolo della misura del contributo è il quantum di spesa rimasto a carico del richiedente su un massimo di spesa agevolabile sostenuta pari a 96mila euro. L'ammontare del contributo richiesto, quindi, sarà pari al 10% delle spese agevolabili sostenute dal richiedente fino a un massimo di 9.600 euro. La misura del bonus riconosciuto sarà determinata in base al numero di domande presentate: le risorse finanziarie, pari a 20 milioni, saranno infatti ripartite in base al rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse disponibili e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti. La percentuale di ripartizione sarà comunicata, con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, entro il 30 novembre 2023. Il provvedimento annovera fra i beneficiari anche gli eredi che conservano la detenzione dell'immobile dopo gli interventi effettuati dal parente defunto.