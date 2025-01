La "supercazzola" del conte Mascetti entra (in ritardo) nella Treccani

Ascolta ora 00:00 00:00

Certo che a volte le enciclopedie sono lente, molto lente, quasi più della Corte di Cassazione. Voglio dire, posterdati, no, pastène soppaltate secondo l'articolo 12 della Cassazione, anche con il rispetto delle autorità, che anche soltanto le due cose come vicesindaco mi state seguendo? No? Vi sembra una supercazzola? Bravi, il punto è proprio questo, e cioè che la parola «supercazzola» è appena entrata nella Treccani, con riferimento ai neologismi associati alla politica (alla faccia del neologismo, questo è veterologismo) ma, dico, non c'era già, nella Treccani?

Se la sono persa per strada? Se ne sono accorti adesso? Eppure è così, ce l'hanno infilata ora, un tantino in ritardo, considerando che Amici miei è del 1975, e il meraviglioso conte Mascetti di Ugo Tognazzi, personaggio di culto, è citato e stracitato da cinquant'anni (e anche saccheggiato da ogni comico di ogni generazione, dagli scherzi telefonici di Teo Mammucari alle candid camera degli youtuber alle geniali reinterpretazioni di Claudio Gregori, in arte Greg), praticamente da quando è apparso sullo schermo. Ogni volta che un discorso ci sembra senza senso, abbiamo imparato a commentare: «oh, ma che è, una supercazzola?». Un termine che attraversa le generazioni, e perfino una pratica ludica, da presa in giro, come le supercazzole che ci viene da fare tra amici.

Vero che oggi in politica di supercazzole se ne sentono molte un po' da ogni parte (anche qui, però, mica solo da oggi, ci siamo dimenticati il vecchio «politichese»?), tra cui quelle di Elly Schlein che sono diventate un esilarante tormentone sui social, tipo: «ci piace portare, diciamo, insieme ai nostri amministratori, il Partito Democratico verso un futuro che grazie alle nuove norme europee sempre più investa e costruisca dei cicli positivi, diciamo, della circolarità uscendo dal modello lineare..». (E poi ci si chiede perché il PD perde le elezioni, e con scappellamento a destra, va da sé).

Politica a parte, la supercazzola, bisogna ricordare, è rigorosamente prematurata, o forse «brematurata»: al riguardo ci sono due scuole di pensiero e un ampio dibattito filologico su ciò che disse il grande Ugo, e non si è ancora giunti a un accordo, i mascettiani e esperti del labiale propendono per la seconda versione.

In ogni caso, cari amici miei della Treccani, sveglia, assumete un altro cane, un quarto cane, un quinto cane, forse state invecchiando, magari dovete farvi prescrivere una terapia tapioco, come se fosse antani. A proposito, già che c'eravate: antani lo avete inserito, sì?