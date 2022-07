Svolta Sri Lanka. Il neo presidente dopo il caos: "Divisioni finite"

Il parlamento dello Sri Lanka ha eletto Ranil Wickremesinghe nuovo presidente del Paese, dopo le dimissioni di Gotabaya Rajapaksa seguite alle furiose proteste di piazza che lo hanno portato a fuggire dal Paese. Il neo presidente ha rivolto un appello all'unità alla classe politica e ai cittadini «Le nostre divisioni sono finite», ha detto.

Wickremesinghe, sei volte primo ministro e già nominato presidente ad interim nei giorni scorsi, dopo la fuga di Rajapaksa, ha rivolto un breve discorso alla nazione dopo il voto parlamentare che lo ha confermato nell'incarico. «Non è necessario ricordare quanto siano difficili le condizioni del Paese. Dobbiamo imbarcarci in un nuovo programma per andare avanti. Chiedo a tutti di unirsi per discutere il percorso da seguire», ha detto il 73enne, leader del Partito nazionale unito (Unp). Veterano della politica, ha guidato quattro governi tra il 1993 e il 2019 prima di quello attuale, in cui ha assunto anche la carica di ministro delle Finanze e la conduzione dei colloqui con il Fondo monetario internazionale.

Mentre L'ex presidente Rajapaksa, fuggito da Colombo dopo che la sua residenza è stata presa d'assalto da manifestanti, ha ottenuto un visto di breve termine dalle autorità di Singapore, l'India ha respinto le accuse di aver interferito nell'elezione presidenziale srilankese. «Abbiamo visto resoconti dei media infondati e puramente speculativi sugli sforzi dell'India a livello politico di influenzare i leader politici dello Sri Lanka. Neghiamo categoricamente».