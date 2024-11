Tajani vede il leader dell'opposizione. "In Venezuela è stata violata la democrazia"

Ascolta ora 00:00 00:00

Mentre nella Sala del Refettorio della Camera i testimoni raccontano gli orrori del regime Maduro, nell'incontro organizzato da Forza Italia, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani incontra alla Farnesina il leader dell'opposizione venezuelana Edmundo González Urrutia. «È lui - dice più tardi, concludendo il convegno- il vero vincitore delle elezioni di luglio, noi non riconosciamo il risultato annunciato da Nicolas Maduro, anche come G7 abbiamo chiesto verifiche sui brogli, che sono state negate. È stata violata la democrazia. Pochi giorni fa anche i Brics hanno rifiutato l'adesione al Venezuela di Maduro. Condanniamo con forza violazioni dei diritti umani, detenzioni arbitrarie e repressione politica del regime, rappresentata dal mandato di arresto contro González Urrutia».

Tajani rappresenta nel governo e fuori, come leader di Fi, la voce più decisa e da mesi chiede anche a livello europeo che si ripristini nel Paese sudamericano democrazia e libertà. «Siamo favorevoli - precisa- alle sanzioni, non per il popolo venezuelano ma per gli uomini del regime».

Se González Urrutia è riuscito a fuggire, nella sua terra è rimasta Maria Corina Machado, leader dell'opposizione, nascosta in un luogo sicuro. Doveva connettersi con il convegno ma le è stato tagliato internet e la si vede solo in un video: «Abbiamo bisogno che il parlamento europeo riconosca Gonzalez come presidente eletto. Questo regime ha rapporti con il tessuto criminale di tutto il Venezuela, Vi chiediamo di esporvi e appoggiare il vero presidente eletto». Stefania Craxi, presidente della commissione esteri del Senato, sottolinea che le elezioni di luglio «non hanno rispettato le norme internazionali».

Per Debora Bergamini, responsabile esteri azzurra, mentre Fi ha sempre avuto una posizione netta, «altre forze politiche finora non hanno condannato Maduro». Il sottosegretario agli Esteri Maria Tripodi avverte che la destabilizzazione del Venezuela si «ripercuote su tutta l'America Latina».