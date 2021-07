La Tav ora non si ferma più. Affidati 3 miliardi di lavori

Scatto in avanti nella realizzazione della Tav Torino-Lione. Telt, la società che gestisce la tratta internazionale della linea ferroviaria, ha infatti assegnato i tre lotti che completano l'opera sul lato francese fino al confine a Chiomonte. In attesa dell'assegnazione del lotto italiano, le imprese del nostro Paese sono già protagoniste. Il primo lotto in Francia all'estremità ovest da 228 milioni, che prevede lo scavo di soli tre chilometri, vede coinvolta Itinera del gruppo Gavio. Il secondo lotto che prevede la realizzazione di 23,1 chilometri del tunnel di base per un valore di 1,43 miliardi è stato assegnato a un consorzio che coinvolge WeBuild, mentre il terzo lotto da 21,9 chilometri per 1,47 miliardi vede coinvolta la torinese Cogeis. Resta da assegnare, entro l'anno secondo il direttore generale di Telt Mario Virano, il lotto da Chiomonte a Susa che vale un miliardo per 12,5 chilometri di tunnel da scavare. In totale la tratta internazionale è lunga 57 chilometri, ed è stata assegnata all'80%. «Il traguardo raggiunto oggi assume un significato straordinario: in primis perché, solo due anni fa, l'opera sembrava a rischio di blocco; inoltre, è un risultato importante aver portato a termine la parte cruciale delle procedure di gara in piena pandemia», ha detto il direttore generale di Telt, Mario Virano, aggiungendo che «gli affidamenti si tradurranno rapidamente in lavoro sui cantieri, generando quello sviluppo economico per i territori su cui i governi italiano e francese si sono impegnati».