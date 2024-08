Telefonata a breve tra Biden e Xi

Ascolta ora 00:00 00:00

Passo avanti nei rapporti tra Stati Uniti e Cina. I due Paesi hanno raggiunto un accordo per avviare nuovi contatti a livello militare. E la Casa Bianca ha annunciato che Pechino e Washington pianificheranno una telefonata nelle prossime settimane tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, nel tentativo di mantenere una linea costante di comunicazione alla luce delle tensioni militari tra i due Paesi riguardo la situazione nello Stretto di Taiwan e nel Mare del Sud della Cina. Sono i risultati ottenuti dalla missione di due giorni a Pechino del consigliere alla sicurezza nazionale per la Casa Bianca Jack Sullivan, che ha incontrato il capo della diplomazia cinese Wang Yi. L'obiettivo dei colloqui era cercar di superare le reciproche diffidenze. Sullivan aveva manifestato le preoccupazioni della Casa Bianca per le «politiche commerciali scorrette» di Pechino e il suo sostegno militare alla Russia. «Gli Stati Uniti - ha dichiarato Sullivan - continueranno a intraprendere le azioni necessarie per evitare che le avanzate tecnologie americane vengano utilizzate per minare la nostra sicurezza nazionale».

La Casa Bianca parla di «colloqui franchi, sostanziali e costrutti su una vasta gamma di questioni bilaterali, regionali e globali». L'incontro tra il consigliere di Biden e il capo della diplomazia, sottolinea la dichiarazione americana, «è parte degli sforzi in corso per mantenere i canali di comunicazione e gestire in modo responsabile la relazione tra Stati Uniti e Cina, come discusso dal presidente Biden e dal presidente Xi al Woodside Summit lo scorso novembre». Nei colloqui Sullivan e Wang hanno «discusso i progressi e i prossimi passi per la realizzazione degli impegni del summit, compresa la lotta al traffico dei narcotici, le comunicazioni tra militari, la sicurezza e i rischi dell'Ai».

Wang e Sullivan, secondo la stessa Xinhua, hanno anche concordato per arrivare a una videoconferenza tra i vertici militari di Usa e Cina e di organizzare «al momento opportuno» il secondo round dei colloqui sull'intelligenza artificiale.