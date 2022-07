"Tempi supplementari" al Senato: ci si gioca tutto in 90 minuti

Lavori interrotti in Senato nel giorno del D-Day. Anche in virtù del fatto che che la discussione generale sulle comunicazioni del presidente del Consiglio è durata solo 4 ore, mentre ne erano stato previste 5 e mezzo, il presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati ha accordato una sospensione di un'ora e mezza chiesta dalla maggioranza e, stando a quanto riporta la Repubblica, in particolare da Forza Italia. Sarà in questi 90 minuti che si deciderà realmente il futuro del governo Draghi. Un tentativo estremo di recuperare l'esecutivo e tenere saldo Mario Draghi alla plancia di comando.

Prima della sua replica, Mario Draghi ha lasciato Palazzo Madama per tornare a Chigi, dove probabilmente effettuerà le valutazioni finali sul suo intervento in Senato, dal quale si avranno ulteriori indizi e informazioni su quali potrebbero essere le mosse del premier dopo il voto di fiducia. Il volto di Mario Draghi non ha lasciato trasparire nessun tipo di reazione all'uscita dal Senato, anzi, il presidente del Consiglio è apparso sorridente e apparentemente rilassato, tanto che salendo in auto, ha salutato con la mano un gruppo di turisti che lo ha chiamato e incoraggiato.

Il governo Draghi è realmente giunto ai suoi tempi supplementari. Nei corridoi di Palazzo era anche avanzata la voce che in questo breve intervallo Mario Draghi avesse potuto sentire il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ma fonti di Palazzo Chigi smentiscono categoricamente questi rumors. Nel frattempo, a quanto si apprende, a Palazzo Madama è stata presentata anche una risoluzione a firma di Pier Ferdinando Casini, che prevede l'approvazione delle comunicazioni rese dal presidente del Consiglio.