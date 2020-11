Tenta di uccidersi con i figli: arrestata

Strage sventata ad Ardenno, in provincia di Sondrio. La voglia di vivere e l'intelligenza hanno spinto due figli piccoli a salvarsi e a salvare la mamma, che stava per trascinarli con sé verso la morte.

Il tentativo di omicidio-suicidio è avvenuto nel pomeriggio di sabato 31 ottobre, poco prima che alla centrale operativa della compagnia carabinieri di Sondrio pervenisse una richiesta d'intervento da parte del 118. Gli operatori sanitari avevano chiamato i militari per segnalare che, poco prima, una donna di quarantasei anni di Ardenno aveva cercato di uccidere i due figli, per poi suicidarsi.

Quando i carabinieri sono giunti sul posto, hanno scoperto che realmente la donna, già nota alle forze dell'ordine, aveva provato a togliersi la vita tagliando un tubo del gas all'interno dell'appartamento dove viveva insieme ai due figli piccoli. Voleva cancellare la sua esistenza, per motivi ancora non chiari, e trascinare con lei i suoi piccoli. Il gas ha iniziato a propagarsi nei locali e la 46enne ha perso conoscenza. A quel punto i figli si sono accorti che stava succedendo qualcosa di brutto e che nell'aria c'era un forte odore. Così hanno messo davanti al volto alcuni indumenti per filtrare l'aria, e sono riusciti a uscire di casa e a chiedere aiuto ai vicini, che sono tornati dentro l'abitazione per interrompere il flusso del gas e staccare la corrente elettrica, per evitare un'esplosione.

Grazie al ricambio d'aria, la donna ha ripreso conoscenza, poco prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Ma ha cercato di allontanarsi. Tentativo inutile, perché è stata prontamente bloccata. I bambini, invece, sono stati trasportati presso l'ospedale di Sondrio, dopo aver ricevuto le cure del caso, quindi sono stati affidati ad una struttura protetta, mentre la mamma è stata ricoverata.

I carabinieri hanno informato dell'accaduti sia la Procura per i Minorenni di Milano che la Procura della Repubblica di Sondrio che, vagliati gli elementi, ha richiesto al Gip del Tribunale un'ordinanza di custodia cautelare per tentato omicidio aggravato e tentata strage. Il provvedimento è stato eseguito nei giorni scorsi dai carabinieri della stazione di Ardenno, dopo aver accertato la veridicità dei fatti.