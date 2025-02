Terra dei fuochi, Vadalà è il commissario. Poteri straordinari su bonifica e prodotti

Ascolta ora 00:00 00:00

Un generale per la bonifica della Terra dei fuochi. Il governo Meloni mette sul tavolo il piano di riqualificazione di quel pezzo della Campania, devastato dai rifiuti tossici. Il primo passo è la nomina di un commissario unico. Incarico formalizzato nel Consiglio dei ministri di ieri e inserito nel decreto legge sulla Pubblica amministrazione. Sarà il generale, Giuseppe Vadalà (foto), il Commissario straordinario per la Terra dei fuochi, con il compito di coordinare la bonifica del territorio. Avrà poteri straordinari legati alle attività specificatamente indicate dalla sentenza della Cedu. L'annuncio arriva durante la riunione del governo direttamente dal premier Meloni. «Il governo ha voluto inserire delle norme che puntano ad affrontare e risolvere l'annosa questione legata all'inquinamento ambientale nella Terra dei fuochi - ha commentato il premier rimarcando come - il provvedimento approvato in Cdm rappresenti l'ennesimo segnale di attenzione ad un territorio profondamente oltraggiato che da tempo chiede risposte concrete».

Nello specifico al Commissario unico sarà attribuito il potere di ricognizione degli interventi di indagine ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica effettuati e programmati. Inoltre si occuperà delle iniziative volte a garantire la salubrità dei prodotti agroalimentari, il monitoraggio ambientale e sanitario delle popolazioni nell'area interessata. Ricade tra le attività del Commissario anche la ricognizione delle risorse stanziate e di quelle disponibili per l'attuazione degli interventi di bonifica necessari, come pure l'individuazione e perimetrazione dei siti oggetto di contaminazione.

Fissata anche la road map: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il Commissario dovrà trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sulla ricognizione degli interventi. La struttura di supporto di cui si avvale il Commissario unico sarà composta da venticinque unità. L'accelerazione del governo è arrivata dopo la sentenza della Cedu che ha condannato l'Italia per la mancata bonifica della Terra dei fuochi. Un intervento promesso e mai realizzato dai governi di sinistra. Ricordiamo l'annuncio di Matteo Renzi per la rimozione delle ecoballe? Dopo 10 anni sono ancora lì. La mossa di Meloni incassa il favore anche delle associazioni ambientaliste. Dal Consiglio dei ministri arriva l'ok all'assicurazione integrativa per il personale scolastico.

«Si tratta della prima assicurazione sanitaria integrativa, una misura che abbiamo fortemente voluto a beneficio dei lavoratori di un settore che riteniamo strategico per il futuro del nostro Paese», sottolinea il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. La misura si avvale di un rilevante impegno finanziario del ministero dell'Istruzione e del Merito, pari a 220 milioni in 5 anni.