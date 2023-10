Fedez: "Meloni salvi il bonus psicologi"

«La malattia mi ha fatto capire l'importanza del tempo». È un Fedez dolce, smarrito e un po' malinconico quello che ieri sera si è presentato da Fabio Fazio a Che tempo che fa sulla Nove. Vestito di nero, sorridente ma spesso per finta, ha scherzato sullo scherzo di Fiorello diventato virale (lui direttore artistico a Sanremo), ha ricordato la lunga telefonata con Gianluca Vialli prima di farsi operare e ha spiegato che, sì, dopo l'ultimo ricovero «la paura è tornata e non mi aspettavo capitasse in così breve tempo».

È stato un Fedez «di rottura» ieri sera poco prima delle 23, un giovane artista che è entrato in scena dopo il delizioso e spesso surreale duetto di battute tra Gino Paoli (quasi novantenne) e Ornella Vanoni (idem). Due generazioni diverse, due mondi lontanissimi.

Fedez è entrato senza giri di parole nel problema della salute mentale per il quale - ha confermato - spenderà energie e raccoglierà fondi. «Secondo il rapporto dell'Aifa, tra i 20 farmaci più coperti (ossia distribuiti - ndr), 6 sono ansiolitici e antidepressivi, quindi sono dati pervenuti». Il senso è che la salute mentale oggi non è un problema che si può far finta di ignorare. Le cifre parlano chiaro. Quindi l'appello: «Lo scorso governo ha stanziato un bonus psicologo equivalente a 25 milioni di euro e già non era sufficiente a coprire le esigenze dei pazienti. Con la nuova finanziaria il bonus sembra sceso a 5 milioni. Chiedo di non tagliare questo bonus, significherebbe sputare in faccia alle famiglie e ai giovani che ne hanno bisogno». Sarebbe - ha continuato Fedez - un bel modo per «celebrare nel 2024 i cento anni dalla nascita di Franco Basaglia».

L'intervista poi è andata avanti con altre divagazioni tipo «non andrò a Sanremo e neanche mia moglie Chiara, anzi no chiedetelo a lei» oppure un velato attacco a chi lo definì «un narcisista patologico» (Selvaggia Lucarelli). Ma il fulcro dell'intervento di Fedez è stato proprio questo appello a Giorgia Meloni e alla nuova manovra. Vedremo.