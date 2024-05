"Ti devi fare i c... tuoi", il giornalista Dandolo aggredito in casa

«Ti devi fare i cazzi tuoi, la devi smettere di rompere i coglioni». L'esordio verbale non è stato certo dei più amichevoli. Il resto ancora meno visto che, dopo gli insulti, sarebbero arrivate le botte.

È così che ieri mattina il noto giornalista gossiparo in forze al settimanale Oggi (è titolare della rubrica «Ah, saperlo... Pillole di gossip») e collaboratore del sito Dagospia Alberto Dandolo, 50enne napoletano di nascita ma residente sotto la Madonnina, sarebbe stato malmenato (o come asserisce Dago «aggredito e picchiato a sangue») da due teppisti sconosciuti nella sua abitazione a Milano. Corredata da due foto generiche del collega, quindi da una del dito medio della sua mano destra fasciato dopo l'aggressione, la notizia è stata riportata proprio in apertura dal sito diretto da Roberto D'Agostino nel tardo pomeriggio di ieri.

«Tira un'aria più brutta di quanto si possa immaginare (...)Ora siamo alla violenza fisica aggiunge la Dagonota -. Ma continueremo a fare il nostro lavoro e a denunciare, finché ci sarà possibile». Un appello questo a cui, sempre a sentire Dago, ha aderito anche Carlo Verdelli, direttore di Oggi. Che in serata ha scritto su «X»: «Chi ha picchiato a sangue Alberto Dandolo, giornalista mite e informato di Oggi e Dagospia? E a chi non dovrebbe più rompere i coglioni? Anche la linea della violenza fisica è superata. È gravissimo, spero sia chiaro a chiunque».

Secondo un successivo lancio dell'agenzia di stampa Adnkronos il giornalista avrebbe sporto denuncia ai carabinieri - che però a noi ieri hanno negato decisamente di essersi occupati della vicenda - testimoniando che i suoi due aggressori erano accompagnati da un terzo uomo «che faceva da palo» e che ha riconosciuto «un accento del centro Italia». Abbiamo quindi tentato più volte di chiamare il collega per sentire dalla sua viva voce il racconto della sua terribile esperienza, ma Dandolo, dopo qualche squillo, ha spento più volte il telefono, probabilmente in attesa dell'articolo che uscirà senz'altro oggi in esclusiva per Dagospia.

Laureato con lode in filosofia, buon conoscitore della lingua araba, due anni all'estero con una borsa di studio per un master, Dandolo è un giornalista molto conosciuto, autore di scoop gossipari di rilievo.

Già qualche anno fa, dopo un diverbio con la showgirl Belen Rodriguez nel backstage del programma di Mediaset «Tu sì que vales», Dandolo dal suo profilo social aveva fatto sapere di aver sporto regolare denuncia nei confronti della bellissima sudamericana pubblicando un selfie insieme ai poliziotti che lo avevano ascoltato. Stavolta, però, la questione sembra un tantino più «fisica». E seria.