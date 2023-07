Timmermans e l'adesione ideologica ai diktat green

Se non accetti in modo messianico il Green Deal e non sei d'accordo con le eco-follie dell'Unione europea, allora diventi «contro l'ambiente». Con queste parole si può sintetizzare l'intervista del vicecommissario Ue Frans Timmermans rilasciata ieri al quotidiano la Repubblica che testimonia il crescente nervosismo all'interno della Commissione Ue. Domani arriva all'Europarlamento la legge per il ripristino della natura che ha già portato a una spaccatura della maggioranza Ursula in Commissione ambiente dove il Ppe non ha votato a favore della controversa misura che è uno dei cardini del Green Deal europeo. Il rischio che manchi la maggioranza anche al Parlamento Ue ha mandato in fibrillazione Timmermans che, con l'avvicinarsi della fine della legislatura, teme di non riuscire ad approvare le principali misure del piano verde europeo. «Perderemmo almeno un anno perché dopo il voto non ci sarà più tempo per riprendere il discorso» ciò che «sarebbe una sconfitta per tutta la Commissione». Timmermans punta il dito contro il Ppe colpevole a suo dire di un'eccessiva vicinanza alla destra «da quando è al governo in Italia». Ma «si ricordino che i partiti radicali vogliono fermare il progetto europeo». Timmermans ha poi proposto una mediazione «per mantenere l'obiettivo di ridurre le emissioni del 55% entro il 2030. Dobbiamo mettere in grado la natura di aiutarci. Quello che (...) trovo molto difficile da capire è la linea del centrodestra, che non capisce che la crisi climatica e della biodiversità è più importante delle differenze politiche».

Difficile da capire è in realtà il tentativo di Timmermans di equiparare tout court la salvaguardia dell'ambiente alle leggi europee in campo ambientale. Secondo gli europarlamentari della Lega Marco Zanni e Marco Campomenosi «le parole del commissario Timmermans confermano quanto questa Commissione Ue sia distante anni luce dalla realtà e dai bisogni concreti di interi settori produttivi». Più che al bene dell'ambiente, la Commissione europea sembra essere attenta all'ideologia green.